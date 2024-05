Samsung pomoże ci z wyborem rozmiaru. Tak to powinno wyglądać

To w mojej opinii po prostu świetne podejście, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jakby urządzenie miało swoją premierę 10 lat temu, to rzuciłbym klasykiem polskiego internetu "a na co komu to potrzebne, a dlaczego", ale dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Polacy kochają zakupy online. Nic dziwnego - nie musimy iść do sklepu, prosić o pomoc pracowników.