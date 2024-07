Wyciekł cennik Pixeli 9. Nie jest dobrze

Maj to już połowa cyklu życia Pixeli, bo Google jesienią (a może jeszcze latem) pokaże kolejną generację smartfonów. I jak zwykle, informacje o nich przeciekają niczym z dziurawej łodzi podwodnej pełnej miliarderów. Teraz poznaliśmy europejskie ceny. I jeśli Google zastosuje ten sam przelicznik, co w serii 8., to nie mam dobrych wiadomości.