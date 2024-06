Oto nowy król wydajności wśród telefonów. Od firmy, o której mogłeś nie słyszeć

Mało znana w Polsce firma Nubia szykuje się do premiery swojego pierwszego gamingowego telefonu. Póki co, na rynku chińskim, gdzie zadebiutuje 3 lipca. Trafić ma jednak również do Europy, choć nie jest jeszcze jasne kiedy dokładnie. Telefon nazywa się Nubia Red Magic 9S Pro+ i został przetestowany za pomocą popularnego benchmarku AnTuTu. I nie ma wątpliwości: ten telefon potrafi wycisnąć najwięcej z układu Snapdragon 8 Gen 3. I ogólnie nie ma sobie równych w tej kategorii.