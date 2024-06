Próbowałem być złośliwy, ale nie wyszło. Poco F6 Pro - recenzja

Poco F6 Pro nie powinien być w teorii niczym ciekawym. To wręcz rebrandowany na potrzeby europejskiego rynku Redmi K70 (Poco i Redmi to marki należące do jednej firmy: Xiaomi), co jednoznacznie kojarzy się z elektroniczną taniochą. Tyle że czytając specyfikację tego telefonu trudno rzeczonej taniochy się doszukać. Gdzie tkwi haczyk? Cóż, jeśli porównać Poco F6 Pro z Galaxy S24 Ultra czy iPhone’em 15 Pro to nie ma przebacz - te dwukrotnie droższe telefony pod niemal każdym względem okażą się zapewne lepsze. Mam tylko wrażenie, że w większości przypadków różnice są nieistotne.