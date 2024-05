Spędziłem kilka dni z Poco F6 i F6 Pro. Zapowiadają się świetnie i wcale nie chodzi o cenę

Nie jestem za to pewien jak wyglądają sprawy z zużyciem energii. Co prawda w telefonie jest akumulator o pojemności aż 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 120 W. Nie przeprowadziłem jakkolwiek laboratoryjnego pomiaru, ale F6 Pro musiałem podłączać do ładowarki co kilkanaście godzin. Możliwe, że to dlatego, że HyperOS w pierwszych dniach użytkowania wykonuje więcej działań w pamięci, co się często zdarza też w innych telefonach. Na szczęście wystarczy 20 minut, by naładować pusty akumulator do pełna.