Taki będzie iPhone 16. Wiemy już praktycznie wszystko

Kolejną nowością jest Przycisk Zdjęć (Capture Button), który również ma być wprowadzony we wszystkich modelach iPhone 16. Ten przycisk ma działać jak przycisk migawki w cyfrowym aparacie, wykrywając różne poziomy nacisku do łapania ostrości, a następnie do zrobienia zdjęcia. Dodatkowo, użytkownicy będą mogli przesuwać palcem po powierzchni przycisku, aby przybliżać i oddalać obraz, co jest nowością w telefonach.