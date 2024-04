Wydało się. Tak będą wyglądały przyciski w iPhonie 16

Na palcach jednej ręki można policzyć współczesne smartfony z odrębnym spustem migawki. Tymczasem Apple nie dość, że zamierza go wprowadzić, to nada mu większego sensu. Zapytacie, ale skąd my to znamy, a ja odpowiem, że z iPhone'a 7, który wprowadził haptyczny przycisk home. Do dzisiaj wielu za nim tęskni, chociaż mało kto potrafi powiedzieć dlaczego. Apple najwidoczniej chce podarować klientom odrobinę nostalgii. Stawiam dolary przeciw orzechom, że będzie to jeden z najciekawszych punktów wrześniowej konferencji.