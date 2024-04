Ogromne zmiany. iPhone 16 Pro zmiecie każdego Androida

iPhone 16 Pro w końcu dołączy do swojego większego brata, Pro Max, oferując co najmniej 5-krotny zoom optyczny i 25-krotny zoom cyfrowy. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu ulepszonej konstrukcji aparatu, która wcześniej była dostępna wyłącznie w modelu Pro Max. Istnieje również plotka, że Pro Max może otrzymać mocniejszy obiektyw peryskopowy ultraszerokokątny, ale nie zostało to potwierdzone przez wiarygodne źródła.