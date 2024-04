Tak będą wyglądały nowe iPhone'y 16. Oto, czego możemy się spodziewać

Atrapy jednak potwierdzają dotychczasowe zmiany: jeśli się dokładnie przypatrzymy, to zauważymy, że modele ustawione po lewej stronie (iPhone 16 i iPhone 16 Pro) różnią się nieco od siebie pod względem wymiarów, podobnie jak te po prawej stronie (iPhone 16 Plus i iPhone 16 Pro Max). Oznacza to, że w tym roku otrzymamy nie dwa, a aż cztery rozmiary iPhone'ów – odpowiednio z ekranami o przekątnej 6,1", 6,3", 6,7" i 6,9". Do tego wszystkie nowe modele mają mieć cieńsze ramki.