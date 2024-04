Apple wkracza z nowym patentem. Ma być twoim osobistym ratownikiem

Co roku w Stanach Zjednoczonych ponad 3,5 tys. ludzi umiera w wyniku utopienia. Najczęściej zdarzenia mają charakter wypadków i najczęściej dotyczą dzieci. Choć na krytych pływalniach istnieją systemy nadzoru, gdzie kamery obserwują podwodną aktywność osób pływających, to są one drogie w utrzymaniu i nieefektywne. A to ze względu na fakt, że większa osoba może zasłonić mniejszą (np. dorosły dziecko) i uniemożliwić poprawne wykrycie osoby potrzebującej pomocy.