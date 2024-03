Apple pokazał, jak będzie działał jego pierścień. Będziesz dziwnie machać rękami

Na początku roku Samsung zaprezentował Galaxy AI - zestaw funkcji sztucznej inteligencji w smartfonach. Co Apple ma do zaoferowania w czerwcu? Wraz z systemem iOS 18 prawdopodobnie ukaże się zestaw funkcji SI dedykowanych smartfonom. W styczniu Samsung pokazał również Galaxy Ring, inteligentny pierścień, czyli smart opaskę sportową na sterydach. Co z Apple'em?