Apple ma pomysł na okulary, pierścień i AirPodsy z kamerami. Ale na pomysłach się kończy

Jednakże, póki co smart pierścień to jedynie "pomysł", a według Gurmana Apple obecnie nie pracuje nad tego typu urządzeniem, lecz w siedzibie Apple "z pewnością są osoby promujące ten pomysł". Trochę inaczej ma się sprawa z inteligentnymi okularami, bo te znajdują się w sekcji eksploracyjnej znanej jako "badanie technologii" w dziale inżynierii sprzętu Apple. Okulary miałyby służyć jako zamiennik AirPodsów, a to za sprawą większej baterii (w porównaniu do już obecnych na rynku rozwiązań), głośników i większej liczby czujników.