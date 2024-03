Pokazali, jak ma wyglądać iPhone 16. Uwagę przyciąga kompletnie nowy przycisk

Nowość znana z iPhone'ów 15 Pro (i Max), czyli przycisk czynności, ma teraz trafić do iPhone'a 16 i iPhone'a 16 Plus. Rozstawienie kamer w modelach nie-Pro ma się również zmienić i ustawieniem nawiązywać do tego, co znamy z iPhone'a X. Ma to umożliwić rejestrowanie wideo przestrzennego - funkcji, którą Apple udostępnił wyłącznie dla serii 15 Pro.