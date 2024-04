iPhone 16 opóźniony? Trzęsienie ziemi może zniweczyć plany Apple'a

Użytkownik serwisu X twierdzi również, że będzie wymagana ponowna kalibracja sprzętu produkcyjnego w określonych zakładach, a to wszystko wymaga czasu. Innymi słowy, wszystkie potencjalne niedogodności związane z infrastrukturą mogą sprawić, że taśmy produkcyjne będą wyłączone przez dłuższy czas, niż wcześniej zakładano, co oczywiście może mieć mniejszy lub większy wpływ na branżę technologiczną, która mocno bazuje na czipach stworzonych przez TSMC. Niektóre źródła donoszą, że TSMC miało znacznie bardziej ograniczyć produkcję, niż zakłada oficjalne oświadczenie. Oczywiście powinniśmy to potraktować z przymrużeniem oka, wszak nie mamy do czynienia z potwierdzonymi informacjami.