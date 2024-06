Apple'u, Polska nie leży na Księżycu! Przestań mówić "nie dla Polaka to"

Skoro do tabletów trafiają te same procesory, co do komputerów Mac, a do tego iPady obsługują klawiatury i kursor, to czas najwyższy, by dało się na nich odpalać albo macOS-a, albo przynajmniej apki z macOS-a; tabletowe programy da się w końcu uruchomić na Makach. Brak profili użytkownika w iPadOS albo przynajmniej konta gość to z kolei cyniczne zagranie ze strony Tima Cooka i spółki. Liczą pewnie na to, że sprzeda rodzinom nie jeden, tylko kilka iPadów…