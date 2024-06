To mistrz fotografii portretowej. Ale czy potrafi coś jeszcze? Telefon Honor 200 Pro - pierwsze wrażenia

Mam też częściowo dobre wieści co do akumulatora. Ma pojemność 5200 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 100 W przewodowo i 66 W bezprzewodowo (w tym ładowanie zwrotne). To oznacza, że wyczerpany akumulator można naładować do połowy w raptem 10 minut, a do 80 proc. w dwukrotnie tyle. Od zera do pełna to około 40 minut.