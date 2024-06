Dzwonią do ciebie z numeru 22 733 30 93? Blokuj bez zastanowienia, moja historia cię przekona

Oczywiście skorzystałem z dostępnych w sieci witryn, takich jak ktodzwonil, by dowiedzieć się, jaka jest tematyka marketingowego spamu. Bo co do tego, że mam do czynienia ze spamem, nie żywię żadnych wątpliwości. Z informacji, których dostarczają inne ofiary wynika, że jest to marketing związany z wymianą pieców, czyli – można rzec – typowa fotowoltaika.