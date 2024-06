Fotowoltaika i wiatraki mają zapewnić zysk każdemu Polakowi. Uważaj na te obietnice

76-latek zainstalował pod namową przestępcy aplikację, dzięki której oszust miał dostęp do wszystkich informacji znajdujących się w jego urządzeniu. Widział, co pisze i do kogo, jakie strony przegląda… poznał jego loginy oraz hasła. Po jakimś czasie mieszkaniec Wrocławia zorientował się, że został oszukany i stracił ponad 100 tys. zł.