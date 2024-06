"Nie mogę wysłać ci SMS-a" – mówi głos w słuchawce. Jest jedna rzecz, którą musisz zrobić

Jak się chronić? Sprawdzać numery, które do nas wydzwaniają i piszą. Jednak jako że oszuści mogą je zmieniać to czasami nie będzie to idealna metoda. Polecam więc swoją: wystarczy założyć, że jeżeli ktoś faktycznie ma nam coś ważnego do zakomunikowania, to na pewno znajdzie sposób, żeby to zrobić. Najlepszą reakcją na komunikat o treści "mam coś ważnego do przekazania" jest więc... zlekceważenie.