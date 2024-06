Tak miał wyglądać telefon Microsoftu. Dobrze, że nie poszli tą drogą

Surface Duo to jeden z ciekawszych eksperymentów Microsoftu. To telefon z dwoma wyświetlaczami, co samo w sobie nie jest niczym nowym. Tyle że Surface Duo wyróżnia się od reszty swoją niezwykle atrakcyjną formą. Jest bardzo smukły, będąc nieznacznie grubszy od normalnego telefonu z pojedynczym ekranem. Same wyświetlacze mają świetne proporcje do czytania. Całość, napędzana przez system Android, była może i przeciętnym telefonem - ale za to genialnym kieszonkowym komputerkiem. Cyfrowym notesikiem, wygodnym czytnikiem e-booków czy narzędziem do prostej pracy z mailami i dokumentami. Możliwość otwarcia telefonu o 180 stopni umożliwiała z kolei jego wygodne trzymanie jedną ręką i scrollowanie przez social media czy TikToka.