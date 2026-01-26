REKLAMA
Samsung Galaxy S26 wyrywa unikalną funkcję Pixelom. Oby też w Polsce

Samsung szykuje więcej nowych funkcji w nadchodzących smartfonach Galaxy S26. Jedna z nich zabezpieczy nas przed oszustami.

Albert Żurek
Samsung Exynos 2500
W nadchodzących sztandarowych modelach ma zostać wprowadzona opcja wykrywania oszustw stworzona przez Google’a. Rozwiązanie dotychczas było dostępne dla posiadaczy serii Pixel 9 oraz Pixel 10, ale niebawem może zawitać także do króla Androida.

Samsung Galaxy S26 z opcją wykrywania oszustw telefonicznych 

Funkcja wykrywania oszustw w telefonach Pixel 9 i 10 działa na bazie lokalnego modelu sztucznej inteligencji Gemini Nano i jest dostępna dla posiadaczy urządzeń w kilku krajach na całym świecie (ale nie w Polsce). Samsung jest jednak znany z tego, że jego funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI działają na wielu rynkach - także w kraju nad Wisłą.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wykrywanie oszustw wykorzystujące lokalny model może stać się kolejnym ulepszeniem pakietu Galaxy AI. Serwis Android Authority w kodzie aplikacji Telefon Google w wersji 206.0.857916353 odnalazł wzmiankę sugerującą, iż Google może dodać wsparcie rozwiązania dla serii Galaxy S26. W kodzie znaleziono bowiem nazwy kodowe odnoszące się do rozwiązania:

  • SM-S942 - Samsung Galaxy S26;
  • SM-S947 - Samsung Galaxy S26+;
  • SM-S948 - Samsung Galaxy S26 Ultra.

Numery kodowe towarzyszą smartfonom z serii Pixel 9 (oprócz tańszego Pixela 9a) oraz Pixel 10 i dotyczą pozycji nazywanej wewnętrznie przez Google jako "Sharpie". Pod nazwą kryje się funkcja wykrywania oszustw bazująca na modelach sztucznej inteligencji działających lokalnie.

Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że nadchodząca seria Galaxy S26 również będzie wspierać rozwiązanie wprowadzone przez Google’a. Tutaj pojawia się jeden zasadniczy problem. Smartfony Samsunga nie są domyślnie dostarczane z aplikacją Telefon Google, a zamiast tego korzystają z własnego rozwiązania - Samsung Telefon. Pozostaje zatem pytanie, czy Samsung porzuci autorskie rozwiązanie na rzecz oprogramowania Google’a, aby zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom?

Gigant wykonał podobny ruch w przypadku aplikacji do SMS-ów - firma porzuciła Samsung Wiadomości na rzecz Wiadomości Google, aby obsłużyć nowy standard RCS. Jest zatem szansa, że i domyślna aplikacja telefonu zostanie zmieniona. Z drugiej strony jest też możliwość, iż lokalny model sztucznej inteligencji będzie obsługiwać wykrywanie oszustw w innych aplikacjach niż Telefon i Wiadomości Google.

Ta zagadka zostanie rozwiązana podczas premiery serii Galaxy S26, która ma odbyć się 26 lutego 2026 r. Urządzenia natomiast trafią na półki sklepowe dopiero w marcu.

Tagi: AndroidGoogleSamsungSmartfony
