Tyle kosztowałby Samsung Galaxy Z TriFold w Polsce. Nie no, za tyle to nie

Samsung Galaxy Z TriFold właśnie trafił na kolejny kluczowy rynek. Jego kupno wiąże się z ogromnym wydatkiem. Ile sprzęt mógłby kosztować w Polsce?

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z TriFold
Tak jak się spodziewaliśmy, najciekawszy składany na trzy części smartfon Galaxy nie został wprowadzony do kraju nad Wisłą. Sprzęt początkowo był dostępny tylko w Korei Południowej, a teraz trafił do USA. Jest wyjątkowo drogi.

Samsung Galaxy Z TriFold jest piekielnie drogi. To uzasadnione 

Jeśli żyjecie pod kamieniem i jeszcze nie wiecie czym jest Samsung Galaxy Z TriFold, spieszę z krótkim wytłumaczeniem. To obecnie jeden z dwóch składających się na trzy części smartfonów - pierwszym był Huawei Mate XT Ultimate Design. Klasyczne składaki typu Z Fold 7 czy Z Flip 7 składają się na dwie części za sprawą pojedynczego mechanizmu.

W TriFoldzie Samsung zastosował aż dwa mechanizmy oraz dwa ekrany. Pierwszy to elastyczny 10-calowy panel, drugi natomiast to 6,5-calowy klasyczny wyświetlacz pokryty szkłem Gorilla Glass Ceramic 2. Urządzenie charakteryzuje się ciekawą budową wymagającą odpowiedniej sekwencji składania poszczególnych segmentów urządzenia. Po złożeniu elastyczny wyświetlacz jest w pełni chroniony, a użytkownik ma do dyspozycji zewnętrzny szklany ekran. 

Urządzenie po rozłożeniu jest rekordowo cienkie i mierzy zaledwie 3,9 mm, a po złożeniu 12,9 mm grubości. W Galaxy Z TriFold zastosowano też procesor Snapdragon 8 Elite oraz aparat główny z czujnikiem 200 Mpix. To istne dzieło inżynierii, w którym zastosowano najlepsze konsumenckie technologie. Nie powinniśmy być zaskoczeni faktem, że producent wycenił ten model na 2900 dol. 

Dodam, że zwykły Galaxy Z Fold 7 na tym samym rynku startował z 2000 dol., a S25 Ultra został wyceniony na 1299 dol. Co by było gdyby sprzęt trafił do Polski?

Liczymy ile Samsung Galaxy Z TriFold mógłby kosztować w Polsce

Proste przeliczenie ceny posiłkując się aktualnym kursem nie jest miarodajne. Pamiętajmy, że ceny w USA nie obejmują podatków. Zastosujemy zatem przelicznik wykorzystujący stosunek polskiej do amerykańskiej ceny na dwóch przykładach: Samsunga Galaxy S25 Ultra oraz Z Folda 7. Wtedy uzyskalibyśmy:

  • Galaxy Z Fold 7 - 8799 zł w Polsce, 1999 dol. w USA (przelicznik x4,40);
  • Galaxy S25 Ultra - 6299 zł w Polsce, 1299 dol. w USA (przelicznik x4,92).

Jak widać, przebitka w zależności o modelu jest spora. W składanych modelach, które są wyjątkowo drogie przelicznik jest znacznie korzystniejszy dla złotówki. Załóżmy dwa scenariusze: pierwszy, w którym Samsung chce najwięcej zarobić oraz drugi, gdzie producent stara się zachować lepszą cenę:

  • 14 263 zł - przelicznik wykorzystany z S25 Ultra;
  • 12 799 zł - przelicznik Galaxy Z Folda 7.
Producenci zazwyczaj zaokrąglają ceny w górę. Wobec czego Samsung Galaxy Z TriFold mógłby kosztować 12 799 zł lub 14 299 zł. Oczywiście to tylko nasze przypuszczenia. Smartfon najprawdopodobniej nigdy nie trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą.

Albert Żurek
27.01.2026 19:11
SamsungSkładane smartfonySmartfony
