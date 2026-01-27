REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim

Apple ma problem ze sprzedażą najnowszego iPhone’a. Aby poprawić sytuację, smartfon tanieje w niesamowicie szybkim tempie. Dla nas klientów to świetna informacja.

Albert Żurek
To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim
Wraz z serią iPhone 17 producent porzucił model z dopiskiem Plus, który we wcześniejszych generacjach (14, 15, 16) był większym wariantem domyślnych smartfonów. Zastąpił go cienkim iPhone’em Air z obudową o grubości 5,4 mm. Nowy model został jednak mocno ograniczony: oferuje tylko jeden aparat, głośnik oraz słabszą baterię. Na początku producent przesadził z ceną, ale teraz jest już naprawdę dobra.

iPhone Air od początku był smartfonem dla nikogo

iPhone Air na premierę został wyceniony na 5299 zł. To znacznie więcej w porównaniu z podstawową siedemnastką oraz znacznie bardziej zaawansowanego iPhone’a 17 Pro. Pozostałe modele kosztują:

  • iPhone 17 - 3999 zł,
  • iPhone 17 Pro - 5799 zł,
  • iPhone 17 Pro Max - 6299 zł.

W promocjach iPhone 17 Pro dostępnych w okresie zeszłorocznego black friday był nawet znacznie tańszy w cenie ok. 5200 zł. Wobec różnic w cenach opłacalność najcieńszego modelu z serii w domyślnej kwocie stała pod znakiem zapytania. Zwykły iPhone 17 jest znacznie tańszy, oferuje jeden aparat tylny więcej, lepszy system głośników oraz nieco większą baterię. 

Natomiast iPhone 17 Pro dostępny w podobnych pieniądzach zapewnia dodatkowy teleobiektyw, jeszcze lepszy akumulator oraz zupełnie nowy wygląd. Właściwie jedynymi powodami do kupna iPhone’a Air była cienka obudowa oraz naprawdę ładna stylistka. Apple stworzył sprzęt praktycznie dla nikogo oraz przesadził z ceną.

Czytaj też:

iPhone Air najszybciej taniejącym smartfonem 

Już wcześniej pojawiały się informacje o słabej sprzedaży urządzenia w porównaniu z innymi modelami. Aby temu zaradzić, firma musiała zareagować i uatrakcyjnić sprzęt. Już dwa miesiące po premierze podczas Black Friday iPhone Air był dostępny w cenie ok. 500 zł niższej.

Od debiutu smartfonów Apple’a minęły cztery miesiące i ceny spadły jeszcze bardziej. Obecnie sprzęt można kupić 1000 zł taniej - w niektórych sklepach jest dostępny w cenie 4299 zł.  Dzięki temu smartfon jest dostępny w podobnej kwocie do podstawowego iPhone’a 17. Różnica na poziomie 300 zł jest znacznie bardziej akceptowalna i w tej cenie najcieńszy telefon Apple’a w historii stanowi ciekawszy wybór. 

Urządzenie nie konkuruje już ze znacznie bardziej zaawansowanym iPhone’em 17 Pro. Mimo obniżki ceny urządzenie wciąż wiąże się z kilkoma zasadniczymi wadami: brakiem drugiego aparatu, głośników stereo czy wsparcia fizycznych kart SIM. Taka kwota jednak znacznie bardziej zachęca do kupna.

Albert Żurek
27.01.2026 16:35
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
