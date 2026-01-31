Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą

Ładowanie...

Potwierdzenie jednak nie zostało opublikowane przez Samsunga, a przez informatora z serwisu X. Evan Blass, znany ze sprawdzonych informacji uważa, że wydarzenie odbędzie się pod koniec lutego 2026 r. To praktycznie pewna informacja.

Potwierdził datę premiery Samsungów Galaxy S26. To już zaraz

Już wcześniej otrzymaliśmy doniesienie sugerujące, jakoby tegoroczne sztandarowe smartfony z Korei Południowej miały pojawić się 25 lutego. Źródło tej informacji nie było jednak pewne. Dzięki nowemu raportowi dostajemy potwierdzenie, iż wcześniejszy raport był prawdziwy.

Oczywiście wciąż nie mamy 100-procentowej pewności co do prawdziwości daty. Nie będziemy mieć, dopóki sam Samsung nie ujawni daty premiery. Grafika opublikowana przez sprawdzonego informatora nie obejmuje lokalizacji wydarzenia. Z perspektywy klientów nie ma to jednak większego znaczenia.

Każda premiera Samsunga jest transmitowana na YouTubie. Zaraz po prezentacji urządzeń sprzęty najczęściej trafiają do przedsprzedaży i sklepy również ujawniają ceny oraz specyfikację urządzeń. Lutowe Galaxy Unpacked przyniesie wyczekiwaną serię smartfonów Galaxy S26, która standardowo obejmie trzy modele:

Samsung Galaxy S26,

Samsung Galaxy S26+,

Samsung Galaxy S26 Ultra.

Oprócz telefonów spodziewamy się też debiutu kolejnej generacji słuchawek Galaxy Buds, która najprawdopodobniej będzie obejmować dwa modele. Zwykłe douszne Budsy 4 oraz dokanałowe Buds 4 Pro - słuchawki nawet zostały ostatnio omyłkowo potwierdzone przez producenta.

Samsung w ostatnich dniach również zapowiedział nową funkcję prywatności w wyświetlaczach modeli z serii Galaxy S26. Rozwiązanie ma wykorzystywać sztuczną inteligencję i specjalny panel AMOLED, który będzie ukrywać wrażliwe treści (np. z aplikacji bankowych oraz komunikatorów internetowych) przed osobami patrzącymi na smartfon z boku.

Co przyniesie seria Samsung Galaxy S26? Kosmetyczne zmiany w specyfikacji i lepsze ładowanie

Samsung nie szykuje rewolucji dla serii Galaxy S26. Urządzenia pod wieloma względami mają być bardzo podobne do poprzedników, jednak oczekuje się kilku zauważalnych nowości:

brak wersji 128 GB dla podstawowego Galaxy S26 - co najmniej 256 GB;

wsparcie bezprzewodowego ładowania Qi2.2 z magnesami;

ulepszone moc ładowania indukcyjnego - 20 W dla Galaxy S26/S26+ i 25 W dla S26 Ultra;

ekrany z odporniejszym na stłuczenia szkłem Gorilla Glass;

wyświetlacze ze wsparciem funkcji prywatności podobnej do filtra prywatyzującego;

nieco ulepszone aparaty (zmiany w jasności obiektywów).

Zdecydowanie najciekawszą nowością będą ekrany ukrywające wrażliwe informacje przed oczami przypadkowych gapiów np. w komunikacji miejskiej. Rozwiązanie ma oferować kompleksową konfigurację, a więc powinniśmy móc zarządzać tym, jakie treści będą ukrywane.

Albert Żurek 31.01.2026 18:15

