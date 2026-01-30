REKLAMA
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze

Samsung da ci nielimitowane naprawy twojego smartfona lub innego urządzenia Galaxy Stłuczony ekran nie będzie cię już straszyć i kosztować grubych tysięcy złotych.

Albert Żurek
Galaxy S26 z opóźnieniem
Większość z nas kupując telefon za kilka tysięcy złotych nie dokupuje do niego ubezpieczenia. Złudne poczucie, że nic się nie stanie czasami obraca się przeciwko nam. Wypadki chodzą po ludziach i nawet chwila nieuwagi może spowodować ogromny wydatek - wymiana ekranu zazwyczaj tania nie jest. Teraz będzie.

Samsung Care+ ulepszone. Naprawy bez limitu 

Samsung Care+ działa w Polsce od dłuższego czasu. To program ubezpieczenia, który można dokupić przy zakupie telefonu Galaxy lub w ciągu 60 dni od zakupu bezpośrednio u Samsunga. Usługa ma oferować:

  • naprawę urządzenia w razie przypadkowego upadku lub zalania;
  • wymianę iedziałającego lub pękniętego ekranu;
  • ubezpieczenie urządzenia w razie kradzieży - wymiana;
  • wymianę baterii.

Cena usługi różni się w zależności od modelu - to oczywiste, że będzie droższa w przypadku Galaxy Z Folda 7 kosztującego 8 tys. zł niż dla S24 wycenionego na 3 tys. zł. Dostępne są dwa warianty - z ochroną przed uszkodzeniami oraz kradzieżą i utratą. Rozwiązanie jednak nie gwarantuje całkowicie darmowych napraw. Użytkownik musi wnieść opłatę własną, która jest niezależna od rodzaju lub zakresu uszkodzeń:

  • w przypadku uszkodzenia: 110 zł lub 220 zł;
  • w przypadku kradzieży i utraty: 220 zł lub 520 zł.

Teraz producent poinformował, że rozwiązanie obejmuje nielimitowaną liczbę napraw. Czyli nawet jeśli uszkodzimy swój telefon kilkukrotnie, będziemy mogli go naprawiać po niższej cenie praktycznie do woli. Mogą być to różne typy uszkodzeń: stłuczenia, zalania - niezależnie ile klient uszkodzi, przysługuje mu naprawa certyfikowana przez Samsunga. To chyba lepsze, niż płacenie 1500 zł za nowy ekran?

Naprawa nawet za granicą

Samsung Care+ od teraz gwarantuje naprawę także za granicą. Jeśli urządzenie zostałoby uszkodzone na wyjeździe do kraju, gdzie firma obsługuje program, mamy możliwość naprawy. Producent również rozszerzył sieć o 175 nowych punktów, w których realizuje się serwis urządzeń Galaxy bez umawiania wizyty.

Usługa też zapewnia przedłużoną gwarancję, która chroni przed awarią niewynikającą z przypadkowego uszkodzenia ze strony użytkownika. Czyli jeśli nasz telefon ma fabryczny defekt, który pojawi się dopiero po wygaśnięciu gwarancji, program Care+ również pokrywa naprawę. Co ważne, Samsung dodał też miesięczny, subskrypcyjny plan ochrony urządzeń do 60 mies. z możliwością rezygnacji w dowolnym miesiącu.

Dotychczas potrzebna była jednorazowa wpłata z góry. Nowe podejście jest znacznie wygodniejsze.

Albert Żurek
30.01.2026 11:41
Tagi: SamsungSmartfonyubezpieczenie
