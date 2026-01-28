Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę

Ładowanie...

Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia przedstawiające magnetyczną ładowarkę Samsunga do magnetycznych ładowarek bezprzewodowych. Akcesorium przypomina rozwiązanie stosowane od lat przez Apple’a - dedykowaną ładowarkę MagSafe w kształcie krążka. Aby obsłużyć pełną moc, potrzebny będzie najlepszy model.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 z nową ładowarką. Magnetyczną

Ostatnio dowiedzieliśmy się o nadchodzącym powerbanku Qi2 z magnetycznym mocowaniem, który Samsung przygotowuje dla serii S26. Kolejnym akcesorium ma być ładowarka Samsung Magnetic Wireless Charger. Z informacji przekazanych przez SamMobile urządzenie ma wspierać standard Qi2 i maksymalną moc 25 W.

Gadżet jest złożony z trzech elementów: krążka z magnesami pozycjonującymi, które znajdą się w Galaxy S26, przewodu z nylonowym oplotem oraz końcówki ze złączem USB-C. To dobrze znana forma którą Apple spopularyzował za sprawą autorskiej ładowarki MagSafe. Samsung wprowadzi sprzęt tylko w kolorze czarnym.

Z pudełka wynika, że Samsung zaleca łączenie nowego gadżetu z zasilaczem USB Power Delivery o mocy 45 W. Obecnie jednak nie znamy ceny nowej ładowarki. Oczekuje się, że Samsung utrzyma poziom podobny do Apple, który wycenił swoją propozycję z kablem o długości 1 m na 199 zł.

Czytaj też:

Do pełnej obsługi będzie potrzebny Galaxy S26 Ultra

Obecne smartfony Samsunga wspierają ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. Natomiast przyszła generacja ma obsłużyć nieco wyższe wartości. W zależności od modelu będzie to:

Samsung Galaxy S26 - 20 W;

Samsung Galaxy S26+ - 20 W;

Samsung Galaxy S26 Ultra - 25 W.

Jeśli wcześniejsze doniesienia okażą się prawdziwe, tylko najdroższy z serii Galaxy S26 Ultra będzie w stanie wykorzystać pełen potencjał nadchodzącej ładowarki. Co ze starszymi modelami? W teorii zeszłoroczne Galaxy S25 i Galaxy Z Fold 7 również powinny być kompatybilne z tą ładowarką.

REKLAMA

Samsung oznacza je jako Qi2 Ready, ale do obsługi magnesów pozycjonujących wymagają dedykowanego etui. Dla starszych urządzeń moc ładowania będzie ograniczona do 15 W.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 28.01.2026 17:47

Ładowanie...