REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę

W nadchodzących Samsungach Galaxy S26 pojawi się ulepszenie w zakresie ładowania bezprzewodowego. Moc zostanie zwiększona, a czas potrzebny do naładowania urządzenia skrócony.

Albert Żurek
Samsung pyta, czy chcesz MagSafe w Galaxy. Jest jeden haczyk
REKLAMA

Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia przedstawiające magnetyczną ładowarkę Samsunga do magnetycznych ładowarek bezprzewodowych. Akcesorium przypomina rozwiązanie stosowane od lat przez Apple’a - dedykowaną ładowarkę MagSafe w kształcie krążka. Aby obsłużyć pełną moc, potrzebny będzie najlepszy model.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 z nową ładowarką. Magnetyczną

Ostatnio dowiedzieliśmy się o nadchodzącym powerbanku Qi2 z magnetycznym mocowaniem, który Samsung przygotowuje dla serii S26. Kolejnym akcesorium ma być ładowarka Samsung Magnetic Wireless Charger. Z informacji przekazanych przez SamMobile urządzenie ma wspierać standard Qi2 i maksymalną moc 25 W. 

Gadżet jest złożony z trzech elementów: krążka z magnesami pozycjonującymi, które znajdą się w Galaxy S26, przewodu z nylonowym oplotem oraz końcówki ze złączem USB-C. To dobrze znana forma którą Apple spopularyzował za sprawą autorskiej ładowarki MagSafe. Samsung wprowadzi sprzęt tylko w kolorze czarnym.

Z pudełka wynika, że Samsung zaleca łączenie nowego gadżetu z zasilaczem USB Power Delivery o mocy 45 W. Obecnie jednak nie znamy ceny nowej ładowarki. Oczekuje się, że Samsung utrzyma poziom podobny do Apple, który wycenił swoją propozycję z kablem o długości 1 m na 199 zł. 

Czytaj też:

Do pełnej obsługi będzie potrzebny Galaxy S26 Ultra

Obecne smartfony Samsunga wspierają ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. Natomiast przyszła generacja ma obsłużyć nieco wyższe wartości. W zależności od modelu będzie to:

  • Samsung Galaxy S26 - 20 W; 
  • Samsung Galaxy S26+ - 20 W; 
  • Samsung Galaxy S26 Ultra - 25 W.

Jeśli wcześniejsze doniesienia okażą się prawdziwe, tylko najdroższy z serii Galaxy S26 Ultra będzie w stanie wykorzystać pełen potencjał nadchodzącej ładowarki. Co ze starszymi modelami? W teorii zeszłoroczne Galaxy S25 i Galaxy Z Fold 7 również powinny być kompatybilne z tą ładowarką. 

REKLAMA

Samsung oznacza je jako Qi2 Ready, ale do obsługi magnesów pozycjonujących wymagają dedykowanego etui. Dla starszych urządzeń moc ładowania będzie ograniczona do 15 W.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
28.01.2026 17:47
Tagi: AppleŁadowarkiMagSafeQiSamsungSmartfony
Najnowsze
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
15:18
Ludzie przeoczyli anomalie na zdjęciach z Hubble'a. Jest grubo
Aktualizacja: 2026-01-28T15:18:17+01:00
15:08
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
Aktualizacja: 2026-01-28T15:08:44+01:00
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
14:33
Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych
Aktualizacja: 2026-01-28T14:33:12+01:00
12:48
Coś pędzi w stronę Księżyca z siłą bomby termojądrowej. My też możemy oberwać
Aktualizacja: 2026-01-28T12:48:50+01:00
12:15
Pierwszy taki zakaz w Europie. "Koniec handlowania emocjami dzieci"
Aktualizacja: 2026-01-28T12:15:01+01:00
11:08
Nie wierzę, że Google to robi. Nowy system uratuje tanie laptopy
Aktualizacja: 2026-01-28T11:08:45+01:00
10:40
NASA odkryła sekret Europy. To ściana o niewiarygodnej grubości
Aktualizacja: 2026-01-28T10:40:50+01:00
9:24
iPhone 18 nie ulegnie drożyźnie. Dobry Apple poświęca się dla nas
Aktualizacja: 2026-01-28T09:24:38+01:00
9:01
Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut
Aktualizacja: 2026-01-28T09:01:26+01:00
8:28
Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać
Aktualizacja: 2026-01-28T08:28:13+01:00
8:00
Samsung Galaxy S26 dostanie coś genialnego. Koniec z zerkaniem przez ramię
Aktualizacja: 2026-01-28T08:00:08+01:00
6:45
Coś niepokojącego dzieje się na słońcu. Grozi nam utrata łączności
Aktualizacja: 2026-01-28T06:45:00+01:00
6:34
Android ma lepsze Zdjęcia dla osób 18+. Zamienisz fotkę w dowolne wideo
Aktualizacja: 2026-01-28T06:34:00+01:00
6:23
Starship V3 to monstrum sięgające Marsa. Nowa rakieta Muska odarta z tajemnic
Aktualizacja: 2026-01-28T06:23:00+01:00
6:11
W USA prawo napisze czatbot. Argumentacja urzędnika powoduje opad rąk
Aktualizacja: 2026-01-28T06:11:00+01:00
6:01
Poczta Polska wprost: w części kraju listy i paczki utkną. Jest lista
Aktualizacja: 2026-01-28T06:01:00+01:00
21:30
Odkryli nową formę życia. Tajemnicze kolosy istniały na Ziemi przed drzewami
Aktualizacja: 2026-01-27T21:30:59+01:00
20:14
Windows 7 wrócił zza grobu. Problem polega na tym, że jest niebezpieczny
Aktualizacja: 2026-01-27T20:14:39+01:00
19:57
Nowa gra Wiedźmin zaskakuje świat. Zagramy już za miesiąc, biorę w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-27T19:57:16+01:00
19:42
Powrót ludzkości na Księżyc zagrożony przez skafandry. Są za nowoczesne
Aktualizacja: 2026-01-27T19:42:55+01:00
19:23
Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2026-01-27T19:23:55+01:00
19:11
Tyle kosztowałby Samsung Galaxy Z TriFold w Polsce. Nie no, za tyle to nie
Aktualizacja: 2026-01-27T19:11:15+01:00
17:53
Eksperci z całego świata na Crypto Talks. Warsaw. Takiej debaty jeszcze nie było, a mocno potrzeba
Aktualizacja: 2026-01-27T17:53:19+01:00
17:37
Polskie lotniska na zupełnie nowym pułapie. Europa patrzy z zazdrością
Aktualizacja: 2026-01-27T17:37:38+01:00
17:33
Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi
Aktualizacja: 2026-01-27T17:33:45+01:00
17:19
Tak wygląda najstarsze drewniane narzędzie człowieka. Zabijaliśmy nim
Aktualizacja: 2026-01-27T17:19:26+01:00
16:54
Samsung robi składaka, co poskłada rywali. Galaxy Wide Fold imponuje
Aktualizacja: 2026-01-27T16:54:55+01:00
16:35
To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim
Aktualizacja: 2026-01-27T16:35:28+01:00
15:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:29:00+01:00
15:13
Gracze wygrali w prawo. Teraz Unia musi się zająć batem na wydawców
Aktualizacja: 2026-01-27T15:13:22+01:00
15:03
Chciałam idealnej klawiatury. Skończyłam, budując ją sama
Aktualizacja: 2026-01-27T15:03:31+01:00
14:45
Niemcy dają fortunę za tego, kto wyłączył im światło. A ja już wiem
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:17+01:00
14:45
LEGO na Walentynki: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA