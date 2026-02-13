Wyślą emerytów do wojska. Wchodzą nowe przepisy

Ładowanie...

Na Ukrainie wojna trwa już na tyle długo, że państwo zaczyna sięgać po rezerwy, o których jeszcze niedawno mało kto odważyłby się mówić głośno. Podpisany właśnie dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego otwiera drogę do służby wojskowej osobom po 60. roku życia. Nie chodzi o masowy pobór emerytów, ale o możliwość zawierania rocznych kontraktów przez seniorów, którzy sami zgłoszą się do armii i przejdą sito badań oraz zgód.

Seniorzy w mundurze. Co dokładnie podpisał Zełenski?

Nowe regulacje to rozbudowana nowelizacja zasad pełnienia służby wojskowej w siłach zbrojnych Ukrainy. Dekret prezydencki wprowadza do obowiązującego od lat rozporządzenia szereg poprawek, z których najbardziej medialna dotyczy wieku. Wprost zapisano, że w czasie trwającego stanu wojennego do służby kontraktowej mogą być przyjmowane osoby od 60. roku życia.

Istotne jest jedno zastrzeżenie. Mowa wyłącznie o służbie na podstawie dobrowolnej umowy, a nie o przymusowym powołaniu. Państwo nie ściąga automatycznie wszystkich seniorów do komend uzupełnień, lecz otwiera dla nich prawnie dopuszczalną ścieżkę. Kontrakt takich osób zawierany jest na 1 rok, z możliwością późniejszego przedłużenia, jeśli wojna nadal trwa i obie strony są tym zainteresowane.

W dekrecie wpisano też bezpiecznik na wypadek zakończenia wojny. Jeśli stan wojenny zostanie odwołany lub wygaszony, kontrakty zawarte w trybie wojennym wygasają przed czasem, a żołnierze 60+ z tej kategorii mają być zwalniani z armii według przewidzianej procedury. To ważny sygnał, że rozwiązanie ma charakter wyjątkowy, ściśle związany z obecną sytuacją, a nie trwałą zmianą systemu rekrutacji.

Jeśli zdrowie i siły pozwolą

Ukraina nie wprowadza powszechnego obowiązku służby dla osób 60+, tylko dopuszcza je do armii jako ochotników z własnej woli. Część z nich może trafić na pierwszą linię, jeśli zdrowie, kwalifikacje i potrzeby armii na to pozwolą. W wielu przypadkach bardziej prawdopodobne będą jednak stanowiska w logistyce, administracji, szkoleniu czy zabezpieczeniu, gdzie doświadczenie życiowe i zawodowe jest równie ważne jak sprawność fizyczna.

Dekret pokazuje, jak bardzo wojna przenika dziś wszystkie poziomy ukraińskiego państwa. Dokument nie ogranicza się do jednego zdania o dopuszczeniu 60+ do służby, ale przebudowuje rozporządzenie z 2008 r.

Marcin Kusz 13.02.2026 06:11

