Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone

Ukraiński system łączności HIMERA przeszedł testy w USA. Po amerykańskim egzaminie zaczyna się dla niego naprawdę poważny etap.

Marcin Kusz
HIMERA zdała test w USA. Teraz zaczyna się poważny etap
REKLAMA

Producent systemu HIMERA poinformował, że jego rozwiązania przeszły cykl testów w Stanach Zjednoczonych, prowadzonych zgodnie ze standardami NATO. Sprawdzian odbył się w ADK Battlelab oraz w National Security Research Center, we współpracy z US Air Force i firmą Unconventional Concepts. To nie były laboratoryjne testy na sucho – HIMERA pracowała w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują na współczesnym polu walki.

REKLAMA

Podczas epizodu szkoleniowego o kryptonimie Operation Fuzzy Bunny, wchodzącego w skład serii ćwiczeń Future Flag, ukraiński system łączności szybko wyrósł z roli gościa do roli kręgosłupa całej sieci dowodzenia. Po krótkim wprowadzeniu żołnierze i operatorzy zaczęli wykorzystywać go jako podstawowe narzędzie koordynacji działań – od przekazywania rozkazów, przez meldunki z pola, po synchronizację manewrów różnych zespołów.

Twórcy HIMERY podkreślają, że integracja ze strukturami amerykańskich i sojuszniczych jednostek poszła zaskakująco gładko. Po minimalnym szkoleniu użytkownicy byli w stanie samodzielnie zarządzać siecią i rekonfigurować ją w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację taktyczną. W warunkach wojny, gdzie każda minuta przerwy w łączności może kosztować życie, taka wsiąkliwość systemu jest jedną z najważniejszych cech.

Sprzęt z frontu, który musiał działać od pierwszego dnia

W przeciwieństwie do wielu zachodnich systemów, które dojrzewały latami na ćwiczeniach, HIMERA powstawała w realiach pełnoskalowej wojny. Radiostacje G1 PRO i powiązane z nimi rozwiązania sieciowe projektowano z myślą o żołnierzach, którzy często nie mają luksusu spokojnego szkolenia, a obsługi sprzętu uczą się między jednym ostrzałem a kolejnym.

W USA doceniono przede wszystkim trzy cechy: kompaktowe rozmiary, energooszczędność i prostotę obsługi. Taktyczne radiostacje i autonomiczne repeatery HIMERA zostały zaprojektowane tak, by zużywać jak najmniej energii i pracować na jednym ładowaniu możliwie długo – to bezpośrednia odpowiedź na doświadczenia z Ukrainy, gdzie dostęp do zasilania bywa równie problematyczny jak dostęp do amunicji.

Konstruktorzy podkreślają, że system rozumie realne potrzeby frontu: łatwo go przenieść, uruchomić z marszu i dostosować do nowej sytuacji. Z punktu widzenia sojuszników oznacza to, że sprzęt wypróbowany w najbardziej brutalnym laboratorium świata (na linii frontu z Rosją) jest gotowy do pracy także w strukturach NATO, bez długich, kosztownych wdrożeń.

NATO już zamawia, ale to dopiero początek

Udane testy w USA nie są pierwszym sygnałem, że HIMERA zainteresowała zachodnich partnerów. Firma informuje, że zrealizowała już rządowe zamówienie dla resortu obrony jednego z państw NATO w Europie, które na razie woli pozostać anonimowe.

Przeczytaj także:

Dostawa sprzętu nie ograniczyła się do wysłania palet z urządzeniami. Ukraiński zespół przeprowadził kompleksowe szkolenia dla lokalnych wojsk łączności i żołnierzy, którzy będą korzystać z systemu na co dzień. Po tych doświadczeniach dany kraj rozważa rozszerzenie wykorzystania HIMERY na kolejne jednostki – to dla producenta sygnał, że nie chodzi o jednorazowy kontrakt, lecz o potencjalnie długotrwałą współpracę.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: HIMERA

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
11.02.2026 06:34
Tagi: UkrainaUSAwojnaWojsko
Najnowsze
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
19:45
Musk miał uratować Ukrainę blokadą. Rosja wyśmiała to swoim wynalazkiem
Aktualizacja: 2026-02-10T19:45:13+01:00
19:36
WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-10T19:36:21+01:00
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA