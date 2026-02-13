Logo
Robot złoży twoje pranie. Za ten luksus zapłacisz jak za samochód

Weave Robotics zaprezentowało swój pierwszy produkt konsumencki: robota składającego pranie. Za 28,5 tys. złotych Isaac 0 złoży całe twoje pranie w maksymalnie 90 minut - w założeniu, że nie wywinąłeś go na lewo ani nie prałeś pościeli.

Malwina Kuśmierek
Weave Robotics sprzedaje robota, który składa pranie
Mówi się, że wiecznie stojąca suszarka na pranie z wysuszonymi ubraniami to element wystroju każdego polskiego wnętrza. Jednak jeżeli chcesz przełamać ten stereotyp i przy okazji zaoszczędzić trochę czasu, Weave Robotics ma coś dla ciebie.

Isaac 0 to ekspert w składaniu prania. Tak jakby

Amerykański startup zaprezentował robota o nazwie Isaac 0 - robota stacjonarnego, którego głównym (i w sumie jedynym) zadaniem jest składanie prania. Producent przekonuje, że wystarczy postawić go przy biurku lub stole, podłączyć do zwykłego gniazdka i położyć na blacie porcję świeżo wypranych ubrań. Resztą zajmie się maszyna.

Czas pracy jednego cyklu pracy Isaaca wynosi od 30 do 90 minut, w zależności od rodzaju i liczby ubrań. Po zakończeniu sesji użytkownik ma zastać równe stosy poskładanych koszulek, spodni czy ręczników.

Lista "obsługiwanych" rzeczy jest jednak ograniczona. Isaac 0 radzi sobie m.in. z t-shirtami, bluzami, swetrami, spodniami, ręcznikami, bielizną i poszewkami na poduszki. Nie potrafi natomiast składać dużych koców, kołder, prześcieradeł ani ubrań wywiniętych na lewą stronę

Autonomia z ludzkim wsparciem

Choć Weave Robotics określa Isaac 0 jako robota uczącego się, urządzenie nie jest w pełni autonomiczne. W przypadku problemów z konkretną sztuką odzieży do akcji wkraczają zdalni operatorzy - pracownicy firmy, którzy na kilka sekund przejmują kontrolę nad maszyną i korygują jej ruchy.

Producent twierdzi, że każda taka poprawka jest zapamiętywana przez system, a cotygodniowe aktualizacje modeli AI mają sprawiać, że kolejne składania będą szybsze i dokładniejsze. Jednocześnie system ten sprawia, że obcy ludzie mogą mieć wgląd w obraz z kamer umieszczonych w "głowie" i nadgarstkach Isaaca 0 oraz w przestrzeń, w której pracuje robot.

Weave Robotics nie ukrywa, że Isaac 0 to produkt pierwszej generacji. Firma przyznaje, że robot "nie będzie idealny za każdym razem" i że celem jest stopniowe zwiększanie poziomu autonomii. Mimo to Isaac 0 nie nauczy się nowych sztuczek i docelowo ma być ekspertem jedynie od składania prania.

Dlatego cena robota jest zaporowa, nawet jak na amerykańskie realia. Maszyna kosztuje 7999 dolarów, czyli w przeliczeniu około 28,5 tys. zł. Na razie urządzenie dostępne jest wyłącznie dla klientów z rejonu zatoki San Francisco, co Weave Robotics tłumaczy możliwością zapewnienia najlepszego możliwego wsparcia posprzedażowego.

Malwina Kuśmierek
13.02.2026 10:04
Tagi: Roboty
