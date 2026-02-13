Logo
REKLAMA
Mamy wielki hit w PS Plus na luty. Za darmo Spider-Man 2, ale to nie koniec

Sony odkrywa karty na luty. Do usługi trafia wyczekiwany Spider-Man 2 oraz wyścigi w Hongkongu. Sprawdzam, w co zagrają abonenci progów Extra i Premium.

Oliwier Nytko
Mamy wielki hit w PS Plus na luty. Za darmo Spider-Man 2 i więcej
PlayStation Plus to usługa abonamentowa od Sony, która pozwala posiadaczom konsol na granie w trybie wieloosobowym oraz budowanie cyfrowej biblioteki gier. Oferta jest dynamiczna i zmienia się cyklicznie. 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca abonenci wszystkich progów otrzymują dostęp do kilku tytułów w ramach pakietu Essential, które mogą przypisać do swojego konta na stałe, dopóki opłacają subskrypcję. Z kolei w połowie miesiąca następuje aktualizacja Katalogu Gier dla wyższych progów, działająca na zasadzie wypożyczalni, co oznacza, że tytuły są dostępne tak długo, jak znajdują się w usłudze.

Subskrypcja podzielona jest na trzy progi różniące się ceną i zawartością. Podstawowy wariant, Essential, zapewnia dostęp do multiplayera, zapisu w chmurze oraz wspomnianych comiesięcznych gier. Środkowy próg, Extra, rozszerza tę ofertę o Katalog Gier, czyli bibliotekę setek tytułów z PS4 i PS5. Jest to opcja często wybierana przez graczy, którzy chcą mieć stały dopływ dużych produkcji bez konieczności kupowania każdej z osobna.

Najwyższy pakiet, Premium, dorzuca do tego zestawu klasyki ze starszych generacji konsol takich jak PS1, PS2 czy PSP, wersje próbne najnowszych hitów oraz możliwość strumieniowania gier w chmurze bez konieczności ich instalowania.

A teraz Sony oficjalnie ogłosiło listę gier, które w lutym 2026 r. trafią do Katalogu Gier dla subskrybentów progów Extra i Premium. Oferta wygląda mięsiście, bo łącznie do usługi trafi dziesięć produkcji. Część tytułów wyciekła wcześniej do sieci, ale teraz mamy już pełne potwierdzenie od japońskiego producenta.

Marvel’s Spider-Man 2 i wyścigi z problemami

Największą gwiazdą miesiąca jest bez wątpienia Marvel’s Spider-Man 2 na PS5. To nie tylko techniczny popis możliwości konsoli, ale przede wszystkim całkiem spójnie poprowadzona historia, w której płynnie przełączamy się między Peterem Parkerem a Milesem Moralesem.

Fabuła nabiera mroczniejszego tonu dzięki obecności Kravena Łowcy i Venoma, co mocno wpływa na relacje między bohaterami. Nowa mechanika siecioskrzydeł znacząco przyspiesza eksplorację powiększonego Nowego Jorku, a system walki zyskał na głębi dzięki unikalnym zdolnościom symbionta.

Zdecydowanie bardziej dyskusyjną pozycją jest Test Drive Unlimited Solar Crown. Dostajemy wyścigi w otwartym świecie z wiernie odwzorowaną wyspą Hongkong i z ciekawym systemem rywalizacji klanów Streets oraz Sharps. Do tego dochodzi system progresji, który momentami przypomina bardziej żmudną pracę niż zabawę. To propozycja dla cierpliwych fanów gatunku, którzy przymkną oko na techniczne niedoróbki w zamian za klimat luksusowego życia i motoryzacji.

Artystyczne podróże i polowanie na potwory

Dla szukających artystycznych wrażeń przygotowano Neva, nową grę od twórców nagradzanego Gris. To emocjonalna platformówka akcji, opowiadająca o więzi młodej kobiety z wilkiem w niszczejącym świecie. Tytuł stawia na narrację środowiskową i piękną oprawę wizualną, będąc świetną odskocznią od głośnych blockbusterów. 

Z kolei Season: A Letter to the Future to propozycja dla graczy preferujących spokojne, wręcz medytacyjne tempo. Wcielamy się w podróżnika, który na rowerze przemierza świat stojący u progu tajemniczego kataklizmu. Rozgrywka polega na dokumentowaniu rzeczywistości poprzez nagrywanie dźwięków, robienie zdjęć i zbieranie wspomnień.

Biblioteka wzbogaci się również o obie części Monster Hunter Stories. W przeciwieństwie do głównych odsłon serii, tutaj mamy do czynienia z turowymi grami RPG, w których zamiast tylko polować, zaprzyjaźniamy się z potworami i walczymy u ich boku. Mechanika walki oparta na systemie kamień-papier-nożyce jest przystępna, a cukierkowa oprawa kryje całkiem rozbudowany system rozwoju.

Mniejsze tytuły i klasyk z PS2

Listę uzupełniają mniejsze, ale warte uwagi tytuły. Warto sprawdzić narracyjną grę Venba, która w ciekawy sposób łączy gotowanie z historią imigranckiej rodziny, oraz Echoes of the End w klimatach fantasy inspirowanych Islandią. 

Dla fanów sportu przygotowano symulator Rugby 25.

Posiadacze abonamentu Premium otrzymają dodatkowo grę Disney Pixar WALL-E z PS2. Choć to gra na licencji, broni się do dziś sympatycznym klimatem i różnorodnością rozgrywki, łącząc platformówkę z wyścigami.

13.02.2026 08:00
