mObywatel stanie się kompletny. Łatwiej zapłacisz podatki

Ładowanie...

ePłatności dostępne w mObywatelu stają się coraz większym standardem w polskich gminach. Każdego miesiąca kolejne urzędy integrują opcję elektronicznych natychmiastowych płatności. Dotychczas jednak trzeba było korzystać z karty płatniczej albo z BLIK. W następnym miesiącu to się zmieni - będzie jeszcze prościej.

REKLAMA

mObywatel upraszcza płacenie podatków online

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że do mObywatela trafiło spore ulepszenie modułu ePłatności, zakładające dodanie wsparcia dla najpopularniejszych portfeli cyfrowych: Google Pay oraz Apple Pay.

Dotychczas ePłatności oferowały wsparcie BLIK i karty płatniczej. Na stronie projektu wcześniej widniała informacja o planowanej integracji Google Pay oraz Apple Pay. Teraz mówimy o oficjalnym wdrożeniu rozwiązania. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ w ten sposób łatwiej opłacić zobowiązania finansowe wystawione przez urząd.

ePłatności to rozwiązanie wynikające z cyfryzacji urzędów, które docelowo ma ułatwić życie Polakom. Obecnie system nie jest jeszcze standardem w całym kraju - władze gmin indywidualnie decydują o wdrożeniu tej opcji dla swoich mieszkańców. Jak dotąd wsparcie wprowadzono w kilkudziesięciu jednostkach. W większych miast są to Warszawa, Łódź, Lublin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice, Poznań czy Kielce. Pełną listę można znaleźć na dedykowanej rządowej stronie internetowej.

Rozwiązanie jest o tyle pomocne, że w większości gmin pozwala regulować opłaty za:

wywóz odpadów,

podatek od nieruchomości,

podatek leśny,

podatek rolny.

W wybranych lokalizacjach usługa jest jeszcze bardziej kompleksowa i zapewnia możliwość zapłacenia za dostawę wody, odprowadzanie ścieków, podatek od środków transportowych, najem gruntów gminnych, a nawet opłata za posiadania psa - o ile taka występuje. Tylko w pierwszym miesiącu 2026 r. do programu ePłatności dołączyło 39 nowych jednostek.

Czytaj też:

REKLAMA

Usługa jest pozbawiona dodatkowych opłat, a jej największą zaletą jest prostota - w aplikacji wszystkie należności wyświetlają się w formie listy. Nie trzeba wysyłać przelewów, upewniać się, czy kwota się zgadza. Od razu też widzimy, czy coś zostało uregulowane, czy nie. Mam nadzieję, że opcja stanie się ogólnopolskim standardem. Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki, które i tak trzeba zapłacić.

REKLAMA

Albert Żurek 12.02.2026 15:10

Ładowanie...