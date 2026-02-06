REKLAMA
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację

W najnowszym uaktualnieniu mObywatela dodano funkcję Zastrzeż dokument. To rozwiązanie, które ma zabezpieczyć cię przed skutkami zgubionego dowodu osobistego lub paszportu.

Albert Żurek
Twórcy rządowej aplikacji już w czerwcu 2025 r. wprowadzili zawieszenie dowodu osobistego. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji idzie o krok dalej dzięki integracji mObywatela z systemem Dokumenty Zastrzeżone prowadzoną przez Związek Banków Polskich. Aplikacja umożliwi zastrzeżenie dokumentów, ale też i cofnięcie procesu.

Zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu w mObywatelu

Aktualizując mObywatela do najnowszej wersji 4.75 po uruchomieniu aplikacji zobaczycie komunikat o dodaniu nowej usługi nazwanej Zastrzeż dokument. Rozwiązanie pozwala w łatwy sposób zgłoszenie utraconego dowodu osobistego lub paszportu i przesłania tej informacji do ogólnopolskiej bazy zgubionych i skradzionych dokumentów. 

System jest wykorzystywany przez banki działające w Polsce. Dostęp do niego mają też operatorzy komórkowi czy firmy leasingowe oraz pożyczkowe. Gdy zastrzeżemy dokument w mObywatelu, podmiot korzystający z bazy zostanie o tym powiadomiony.

To zabezpieczenie przed potencjalnymi nadużyciami - może uchronić nas np. przed zaciągnięciem pożyczki czy zarejestrowaniem numeru na nasze dane. Z opcji zastrzeżenia dokumentu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które posiadają mDowód. Aby to zrobić, wystarczy:

  • zalogować się do mObywatela;
  • wybrać przycisk Usługi na dolnym panelu sterowania;
  • znaleźć sekcję Ochrona danych i kliknąć Zastrzeż dokument;
  • wybrać rodzaj dokumentu: dowód osobisty lub paszport;
  • potwierdzić dane oraz zatwierdzić proces zastrzeżenia.

W mObywatelu użytkownik ma też możliwość sprawdzenia, czy dokument już wcześniej został zastrzeżony w bazie Związku Banków Polskich. Ze względów bezpieczeństwa w aplikacji nie zobaczymy jednak nazwy banku, tylko informację, że doszło do zastrzeżenia dowodu lub paszportu.

Dotychczas zgłoszenie utraconego dowodu lub paszportu w bazie Dokumenty Zastrzeżone było możliwe w placówkach bankowych. Teraz można zrobić to w mObywatelu. Pamiętajcie jednak, że proces różni się od zastrzeżenia numeru PESEL. Nowe rozwiązanie wykorzystuje się w momencie utraty dokumentu. W aplikacji można też w łatwy sposób cofnąć zastrzeżenie dowodu lub paszportu.

Albert Żurek
06.02.2026 12:15
Tagi: Aplikacjedokumentdowód osobistymObywatelpolskarząd
