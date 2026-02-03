REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi

mObywatel szykuje się na kolejne zmiany, które mają poszerzyć zakres spraw załatwianych w telefonie. Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki zapowiada nowe usługi, w tym "Twoja emerytura", płatności i funkcje dla rodzin.

Malwina Kuśmierek
mObywatel dostanie nowe funkcje
REKLAMA

Rządowa aplikacja mObywatel szykuje się na kolejną falę zmian. Na liście zapowiadanych przez dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki nowości są zarówno funkcje, na które użytkownicy czekają od miesięcy, jak i zupełnie nowe usługi, które mają jeszcze mocniej rozbudować cyfrowy "portfel obywatela" i uprościć kontakt z administracją.

Szczegóły na temat planów rozwoju aplikacji mObywatel zdradził Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, w wywiadzie dla Pulsu Biznesu. Z rozmowy wynika, że część wcześniej zapowiadanych projektów zaliczyła opóźnienia, ale jednocześnie zakres prac nad mObywatelem wyraźnie się rozszerza.

REKLAMA

Co z usługą "Twoja emerytura"? Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki mówi, co się dzieje

Jedną z najważniejszych funkcji, o których wypowiedział się Maćkiweicz, jest usługa "Twoja Emerytura". Choć miała ruszyć w styczniu 2026 r., termin ten nie został dotrzymany. Jak zapowiada szef COI, uruchomienie ma nastąpić do końca pierwszego kwartału. Po wdrożeniu użytkownicy mObywatela zyskają możliwość sprawdzenia stanu swojego konta emerytalnego, prognozy przyszłego świadczenia oraz historii wpłat.

Jakie usługi mObywatela najbardziej cenią Polacy?

Jednocześnie dyrektor COI zwrócił uwagę na usługi, które już dziś działają i są dobrze odbierane. Wśród nich wymienia rozwój Centralnego Rejestru Wyborców - jego zdaniem "usługi z nim związane są doceniane przez obywateli" co ma z kolei przekładać się pozytywnie na frekwencję wyborczą. Aprobatę społeczną zyskała również usługa umożliwiająca firmom zatrudniającym kierowców zdalne sprawdzanie uprawnień do kierowania pojazdami. Szczególne znaczenie dla Polaków ma mieć też funkcja "Zastrzeż PESEL", która zyskała dużą popularność jako narzędzie ochrony przed wyłudzeniami i kradzieżą tożsamości.

Tych nowości możesz się spodziewać w mObywatelu

Lista zapowiadanych nowości jest długa. COI pracuje m.in. nad wnioskiem o paszport dla dziecka, integracją ePłatności z Google Pay i Apple Pay, zgłoszeniem urodzenia dziecka oraz możliwością unieważnienia dowodu osobistego w przypadku kradzieży tożsamości. Ważnym kierunkiem rozwoju są także kolejne funkcje związane z bezpieczeństwem użytkowników.

Równocześnie planowana jest specjalna nakładka upraszczająca interfejs aplikacji dla starszych osób - grupy, która dziś korzysta z mObywatela najrzadziej.

- W ciągu najbliższego roku priorytet to oczywiście dalszy rozwój mObywatela przez dodawanie do aplikacji kolejnych usług publicznych. Dużym wyzwaniem jest zbudowanie i udostepnienie mObywatela zgodnego z rozporządzeniem eIDEAS, co ma nastąpić w grudniu 2026 r. - zapowiedział Radosław Maćkiewicz

W rozmowie pojawia się również temat edukacji. Jak wyjaśnił Maćkiweicz, mObywatel Junior, czyli aplikacja z cyfrowymi legitymacjami szkolnymi, ma stać się bazą pod rządowy dziennik elektroniczny. Po spotkaniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapadła decyzja o wyborze kilkudziesięciu szkół do pilotażu.

Ten ma ruszyć we wrześniu 2026 r., a pełne uruchomienie systemu planowane jest rok później. Docelowo rząd chce zbudować cały ekosystem usług edukacyjnych, oparty m.in. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
03.02.2026 07:50
Tagi: AplikacjemdokumentymObywatelpolska
Najnowsze
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA