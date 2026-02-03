W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi

Ładowanie...

Rządowa aplikacja mObywatel szykuje się na kolejną falę zmian. Na liście zapowiadanych przez dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki nowości są zarówno funkcje, na które użytkownicy czekają od miesięcy, jak i zupełnie nowe usługi, które mają jeszcze mocniej rozbudować cyfrowy "portfel obywatela" i uprościć kontakt z administracją.

Szczegóły na temat planów rozwoju aplikacji mObywatel zdradził Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, w wywiadzie dla Pulsu Biznesu. Z rozmowy wynika, że część wcześniej zapowiadanych projektów zaliczyła opóźnienia, ale jednocześnie zakres prac nad mObywatelem wyraźnie się rozszerza.

Co z usługą "Twoja emerytura"? Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki mówi, co się dzieje

Jedną z najważniejszych funkcji, o których wypowiedział się Maćkiweicz, jest usługa "Twoja Emerytura". Choć miała ruszyć w styczniu 2026 r., termin ten nie został dotrzymany. Jak zapowiada szef COI, uruchomienie ma nastąpić do końca pierwszego kwartału. Po wdrożeniu użytkownicy mObywatela zyskają możliwość sprawdzenia stanu swojego konta emerytalnego, prognozy przyszłego świadczenia oraz historii wpłat.

Jakie usługi mObywatela najbardziej cenią Polacy?

Jednocześnie dyrektor COI zwrócił uwagę na usługi, które już dziś działają i są dobrze odbierane. Wśród nich wymienia rozwój Centralnego Rejestru Wyborców - jego zdaniem "usługi z nim związane są doceniane przez obywateli" co ma z kolei przekładać się pozytywnie na frekwencję wyborczą. Aprobatę społeczną zyskała również usługa umożliwiająca firmom zatrudniającym kierowców zdalne sprawdzanie uprawnień do kierowania pojazdami. Szczególne znaczenie dla Polaków ma mieć też funkcja "Zastrzeż PESEL", która zyskała dużą popularność jako narzędzie ochrony przed wyłudzeniami i kradzieżą tożsamości.

Tych nowości możesz się spodziewać w mObywatelu

Lista zapowiadanych nowości jest długa. COI pracuje m.in. nad wnioskiem o paszport dla dziecka, integracją ePłatności z Google Pay i Apple Pay, zgłoszeniem urodzenia dziecka oraz możliwością unieważnienia dowodu osobistego w przypadku kradzieży tożsamości. Ważnym kierunkiem rozwoju są także kolejne funkcje związane z bezpieczeństwem użytkowników.

Równocześnie planowana jest specjalna nakładka upraszczająca interfejs aplikacji dla starszych osób - grupy, która dziś korzysta z mObywatela najrzadziej.

- W ciągu najbliższego roku priorytet to oczywiście dalszy rozwój mObywatela przez dodawanie do aplikacji kolejnych usług publicznych. Dużym wyzwaniem jest zbudowanie i udostepnienie mObywatela zgodnego z rozporządzeniem eIDEAS, co ma nastąpić w grudniu 2026 r. - zapowiedział Radosław Maćkiewicz

W rozmowie pojawia się również temat edukacji. Jak wyjaśnił Maćkiweicz, mObywatel Junior, czyli aplikacja z cyfrowymi legitymacjami szkolnymi, ma stać się bazą pod rządowy dziennik elektroniczny. Po spotkaniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapadła decyzja o wyborze kilkudziesięciu szkół do pilotażu.

Ten ma ruszyć we wrześniu 2026 r., a pełne uruchomienie systemu planowane jest rok później. Docelowo rząd chce zbudować cały ekosystem usług edukacyjnych, oparty m.in. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Malwina Kuśmierek 03.02.2026 07:50

