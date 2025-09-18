#B69AFF
mObywatel Junior już dostępny. Wielka nowość w rządowej aplikacji

Koniec z nerwowymi poszukiwaniami plecaka i wizytami w sekretariacie – w mObywatelu pojawia się moduł mObywatel Junior, a wraz z nim bardzo ważna opcja dla każdego ucznia.

Adam Bednarek
O starcie mObywatel Junior poinformował na swoim twitterowym profilu Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Pierwsza istotna związana z tym funkcja to wdrożenie powszechnej elektronicznej legitymacji. Skorzystać może z niej prawie 5 milionów uczniów i uczennic.

Kody QR do aktywacji będą wydawane przez szkoły za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – wyjaśnia Standerski.

– mObywatel Junior to zaproszenie do poznania cyfrowych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już użytkownikowi mObywatela łatwo i szybko załatwiać formalności za pośrednictwem kolejnych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Resort przypomina, że do czerwca 2025 roku z cyfrowej legitymacji szkolnej mogło korzystać tylko ok. 180 tys. uczniów, głównie z placówek współpracujących z Ministerstwem Cyfryzacji. Na dodatek e-dokument można było dodać tylko na jednym urządzeniu, więc dostęp miał albo uczeń, albo jedno z jego rodziców. Teraz, jak ogłasza ministerstwo, rozwiązanie staje się bardziej dostępne i elastyczne – obejmując wszystkie szkoły i umożliwiając szersze wykorzystanie dokumentu.  

Cyfrową legitymację szkolną można dodać niezależnie na 5 urządzeniach mobilnych – ucznia, rodziców czy opiekunów

- Kluczem do pobrania mLegitymacji będzie cenione narzędzie MEN, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, zpe.gov.pl. Na niej, oprócz wielu materiałów, będzie dostępny kod QR, dzięki któremu można pobrać odpowiednią mLegitymację. Rodzice zdecydują, czy mLegitymacja będzie na urządzeniu dziecka, czy na swoim. Dyrektorzy szkół w ciągu następnego tygodnia będą uzupełniać dane. Każdy uczeń w ciągu tygodnia będzie mógł mieć dostęp do mLegitymacji – wyjaśnia ministra edukacji Barbara Nowacka.

Jak dodać legitymację szkolną w mObywatelu?

Jeśli uczeń chce dodać swoją legitymację szkolną, powinien po pobraniu ze sklepu aplikacji mObywatel na swoje urządzenie wybrać wersję aplikacji mObywatel Junior. Aby dodać legitymację szkolną w mObywatelu Juniorze, potrzebny jest kod QR udostępniony przez placówkę oświatową za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Po ustaleniu kodu PIN aplikacji uczeń zostanie poproszony o zeskanowanie kodu QR z platformy ZPE w celu pobrania legitymacji – wyjaśnia ministerstwo.

Rodzice bądź opiekunowie muszą w swoim mObywatelu przejść do sekcji Dokumenty i wybrać legitymację szkolną. Później należy zeskanować kod QR ze strony ZPE ucznia.

Ministerstwo Cyfryzacji: mObywatel Junior to dopiero początek

Resort zapowiada prace nad kolejnymi rozwiązaniami dla młodych użytkowników, które pozwolą "w coraz większym stopniu posługiwać się aplikacją rządową w codziennym życiu".  

Adam Bednarek
18.09.2025 13:43
