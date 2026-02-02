Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania

Ładowanie...

Awaria zaczęła się o godz. 10 i na czas pisania tego artykułu - ok. godz. 12:00 wciąż jest problem z obsługą usługi. Skorzystanie z tej opcji prowadzi do wyświetlenia błędu na stronie internetowej. Trzeba skorzystać z innych metod logowania.

Profil Zaufany nie działa. Problem z logowaniem do państwowych serwisów

W serwisie Downdetector widać setki zgłoszeń dotyczących rządowych serwisów. Polacy narzekają na działanie usług takich jak: login.gov.pl, Podatki, mObywatel oraz ZUS. W zależności od serwisu liczba zgłoszeń waha się między kilkadziesiąt aż do niemal 200.

Zgłoszenia wynikają z faktu braku możliwości skorzystania z Profilu Zaufanego. Jeśli wcześniej chcieliśmy skorzystać z narzędzia widzieliśmy błąd "ta witryna jest nieosiągalna". Centralny Ośrodek Informatyki obsługujący rządowe usługi logowania zauważył problem i teraz wyświetla się komunikat "Przerwa serwisowa". Na witrynie otrzymujemy krótki komunikat.

Występują czasowe utrudnienia w korzystaniu z Profilu Zaufanego. Trwają działania mające na celu przywrócenie pełnej dostępności usługi. Jeśli to możliwe, skorzystaj z alternatywnych metod identyfikacji lub spróbuj ponownie za chwilę.

Rząd sugeruje zatem skorzystać z innej opcji logowania. Na szczęście opcja logowania mObywatelem za pomocą kodu QR skanowanego w aplikacji działa bez problemów. Problem zatem nie dotyczy stricte serwisów rządowych takich jak login.gov.pl czy ZUS - mówimy o awarii jednej z popularniejszych metod logowania.

Wciąż mamy do dyspozycji kilka innych rozwiązań: poza mObywatelem jest np. bankowość elektroniczna wymagająca zalogowania się do naszego konta oraz e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną wymagający smartfona lub czytnika NFC. Nie jesteśmy zatem całkowicie odcięci od rządowych usług.

Albert Żurek 02.02.2026 12:18

