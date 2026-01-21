REKLAMA
mObywatel z ulepszeniem. Koniec chodzenia do urzędu

Ministerstwo Cyfryzacji dodało do rządowej aplikacji możliwość zarządzania fizycznym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną. mObywatel zastąpi wizyty w urzędzie.

Albert Żurek
Możecie nie wiedzieć, ale wszystkie plastikowe dowody osobiste wydane po 4 marca 2019 r. są wyposażone w niewidoczny z zewnątrz czip oraz antenę. Są to tzw. e-dowody. Dzięki temu każdy nowoczesny dokument może być wykorzystywany zbliżeniowo. Rządowa aplikacja wreszcie się tu przyda.

mObywatel z funkcją zarządzania warstwą elektroniczną e-dowodu

W najnowszej wersji mObywatela dodano łatwy dostęp do informacji o warstwie elektronicznej e-dowodu. Oprogramowanie umożliwi też zarządzania nią. Dotychczas w tym celu była wymagana wizyta w urzędzie - teraz można to zrobić w telefonie.

Dzięki nowym funkcjom mObywatela jesteśmy w stanie:

  • sprawdzić, jakie certyfikaty są w e-dowodzie i jaki mają status;
  • zmienić i odblokować PIN do profilu osobistego, który służy do potwierdzania tożsamości w internecie;
  • zmienić i odblokować PIN do podpisu osobistego, który służy do podpisywania elektronicznych dokumentów.

Jeśli nie widzieliście, że wasz dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 r. został wyposażony w dodatkową warstwę elektroniczną, w aplikacji znajdziecie też informacje o certyfikatach i kodach PIN w e-dowodzie. Ministerstwo Cyfryzacji najprawdopodobniej chce zwiększyć popularność usług bazujących na tym rozwiązaniu. 

Oprogramowanie wyświetl też odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące e-dowodu. Znajdziecie je pod ikoną znaku zapytania w prawym górnym rogu ekranu aplikacji.

Kto może skorzystać z nowej opcji zarządzania?

Oczywiście ci, którzy mają ważny e-dowód oraz zainstalowaną najnowszą wersję mObywatela 4.74. Aby to zrobić, należy:

  • wejść w mDowód na ekranie głównym,
  • znaleźć ikonę Dane dowodu osobistego i ją kliknąć,
  • na dolnej części ekranu kliknąć ustawienia warstwy elektronicznej dowodu.

Ja akurat mam starszą wersję dowodu, bez warstwy elektronicznej, z 2016 r. (zaraz straci ważność), więc w mObywatelu brakuje mi opcji zarządzania. Do skorzystania z cyfrowych możliwości dokumentu potrzebny jest numer CAN oraz czytnik do skanowania dokumentu - np. telefon z NFC. 

Jeśli odbieracie nowy dowód osobisty, w kopercie otrzymujecie kopertę z kodem PUK, dzięki któremu możliwe jest odblokowanie PIN-u oraz zmianę na nowy. Jeśli nie zna się tego kodu, potrzebna będzie wizyta w urzędzie. 

Swoją drogą w aktualizacji 4.74 dodano też ikonę niedawno udostępnionego wirtualnego asystenta na ekranie głównym. Znajdziecie ją w prawym górnym rogu, tuż obok ikonki powiadomień.

Albert Żurek
21.01.2026 15:55
Tagi: dowód osobistymObywatelpolska
