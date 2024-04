Ponad 3 mln Polaków musi złożyć wniosek o dowód osobisty. Jak to zrobić online?

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że w tym roku przeszło 3 mln Polaków musi wyrobić nowy dowód osobisty. Głównie to dokumenty, które utracą ważność po 10 lat od wyrobienia – czyli przede wszystkim osób urodzonych w 1996 r., ale też tych, które wymieniły stary dowód (tzw. książeczkowy) na nowy, plastikowy. Ministerstwo szacuje, że dotyczy to ponad 2 mln Polaków. Reszta to osoby, które osiągną pełnoletność, zmienią nazwisko lub zgubią dokument.