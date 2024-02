Mąż zaufania / zastępca męża zaufania po zainstalowaniu aplikacji na swoim telefonie, uwierzytelnieniu za pomocą login.gov.pl oraz po sprawdzeniu przez aplikację, że występuje w Bazie Mężów Zaufania, będzie mógł przesłać zarejestrowany w lokalu wyborczym materiał z przebiegu wyborów i/lub referendum do Ministra Cyfryzacji. Materiałem z przebiegu wyborów i/lub referendum mogą być np. zdjęcia, nagrania audio, nagrania wideo. Przekazane do Ministra Cyfryzacji materiały z przebiegu wyborów i/lub referendum będą mogły być przekazane do organów uprawnionych prowadzących postępowania związane z przebiegiem wyborów lub referendum (tj. sądy, policja, prokuratura).