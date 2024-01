Będzie przerwa w dostępie do e-PIT. Ministerstwo podaje szczegóły

Twój e-PIT jest niezwykle przydatną usługą od Ministerstwa Finansów, która pomaga Polakom dokonywać rozliczeń w sposób niemal automatyczny. Jest to zdecydowanie najprostsza opcja rozliczania się z urzędem skarbowym – usługa daje wiele opcji w kwestii rozliczeń, a zeznanie podatkowe na dany rok automatycznie trafia do systemu. Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów chce, aby wszystko było gotowe na rozliczenia za 2023 rok.