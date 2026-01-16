REKLAMA
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – może powiedzieć Poczta Polska.

Adam Bednarek
poczta
Początek e-Doręczeń faktycznie był nieco kłopotliwy, ale usługa się rozkręciła. Jak informuje spółka, uruchomiono ponad 2,6 mln skrzynek umożliwiających korzystanie z e-Poleconego, z czego ponad 1 mln należą do obywateli. Spory wzrost odnotowano na początku 2026 r. Dwa tygodnie nowego roku wystarczyło, aby przybyło ok. 300 tys. nowych skrzynek umożliwiających korzystanie z e-Poleconego.

"Poczta Polska przyspiesza cyfrową transformację, a zyskujący na znaczeniu cyfrowy list polecony przyspiesza pożegnanie z papierowym awizem" - zaznacza spółka w komunikacie.

E-Polecony to cyfrowy odpowiednik tradycyjnego listu poleconego

Cyfrowe polecone umożliwiają komunikację pomiędzy urzędami, firmami i obywatelami.

Skala uruchomienia skrzynek do komunikacji cyfrowej, tożsamej znaczeniowo z klasycznym listem poleconym, pokazuje, że jesteśmy gotowi na masowe wykorzystanie tego rozwiązania. Rozwiązanie umożliwiające wysyłanie e-Poleconych działa skutecznie i stabilnie, zapewnia pełne bezpieczeństwo korespondencji oraz możliwość śledzenia statusu doręczenia. Docelowo system ma obsługiwać nawet 20 milionów użytkowników. To także realny fundament nowoczesnej komunikacji państwa z obywatelami i biznesem. Zachęcam do zakładania ADE, czyli Adresów Doręczeń Elektronicznych i korzystania z cyfrowych poleconych – mówi Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

Za pośrednictwem systemu, w ramach którego realizowana jest usługa e-Polecony, nadano już łącznie 49,5 mln przesyłek. 16,8 mln z nich to przesyłki w pełni cyfrowe. 32,7 mln stanowią przesyłki hybrydowe – kierowane do odbiorców, którzy nie posiadają jeszcze skrzynki. W takich przypadkach Poczta Polska drukuje korespondencję w zabezpieczonych centrach i doręcza ją w tradycyjnej formie.

2026 r. dopiero się zaczął, a transformacja Poczty Polskiej przyspiesza

Jak mówi Kinga Dobrzyń, dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów Poczty Polskiej, w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2026 r. liczba cyfrowych przesyłek już jest o kilkanaście procent wyższa niż w najlepszych dniach ubiegłego roku. Mało tego – przewyższa, i to dwukrotnie, średnią dzienną z 2025 roku.

- Na przykład 8 stycznia nadano ponad 362 tys. przesyłek, przy średniej dziennej wynoszącej 175 tys. w 2025 roku – przekazuje Dobrzyń.

"Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się podstawowym kanałem komunikacji między podmiotami publicznymi a niepublicznymi. To symboliczny koniec papierowych awizo z urzędu. Dzięki e-Doręczeniom można wysyłać i odbierać online pisma urzędowe i uniknąć wizyt w urzędzie czy na poczcie" – przypomina rząd.

Zdjęcie główne: Elninho / Shutterstock.com

Adam Bednarek
16.01.2026 15:14
Tagi: Cyfryzacjapoczta polska
