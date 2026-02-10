Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu

Ładowanie...

Pierwszy raz zapisy wystartowały w listopadzie. Teraz zgłaszać można się na następną turę. Od listopada 2025 r. 17 tys. użytkowników zapisało się na szkolenia.

Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dowiadują się m.in. jak chronić swoje dane i bezpiecznie poruszać się w sieci, a także jak przygotować siebie i swoją rodzinę na nieprzewidziane zdarzenia czy sytuacje takie jak awarie, ewakuacja czy brak łączności. Formuła szkoleń jest przystępna i bezpłatna. Zapisać się można bezpośrednio z aplikacji, co pozwala zaoszczędzić czas i znacząco ułatwia cały proces – możemy przeczytać na stronie mObywatela.

Użytkownik może wybrać indywidualne szkolenie obronne (dla każdego obywatela), grupowe szkolenie obronne (skierowane do przedsiębiorców i instytucji) oraz szkolenie wojskowe – dla kandydatów na żołnierzy i dla żołnierzy rezerwy.

Jak wyjaśnia mObywatel, podczas indywidualnego szkolenia obronnego można poszerzyć wiedzę na temat "różnych zagrożeń i sposobów, jak nie reagować".

Szkolenia są dobrowolne i bezpłatne, odbywają się w weekendy i trwają 8 godz.

Po ukończeniu szkolenia osoby otrzymują specjalny certyfikat. Do wyboru mamy podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny i kurs cyberhigieny. Po zaznaczeniu interesującego nas szkolenia, możemy wybrać jego lokalizację. Widzimy, kiedy odbywa się najbliższe i jakie terminy są dostępne.

Resort cyfryzacji zaznacza, że w tej edycji na szkolenie można wybrać się z maksymalnie dwójką dzieci w wieku od 13 do 18 lat. "To świetna okazja do kształtowania postawy obywatelskiej u młodzieży" – przekonuje ministerstwo.

W aplikacji zobaczymy też, jak dużą popularnością cieszy się dane szkolenie. W przypadku wyczerpania puli miejsc, istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową. Zapisy dopiero co ruszyły, więc miejsc jest sporo - przynajmniej w mojej okolicy.

mObywatel wyśle Ci powiadomienie push o zbliżającym się terminie szkolenia, zmianie daty zajęć lub ich odwołaniu. Dostaniesz też informację o tym, że zwolniło się miejsce na interesujący Cię kurs – tłumaczy resort.

Zakładkę "Szkolenia obronne" znajdziemy w mObywatelu – wystarczy wejść w opcję "Usługi", a następnie zjechać do kategorii "Bezpieczeństwo". Jest w niej też "Poradnik bezpieczeństwa", czyli rządowy dokument z oficjalnymi poradami, jak zadbać o bezpieczeństwo. Trafia on do Polaków w wersji papierowej, ale możemy z niego skorzystać również w mObywatelu.

Adam Bednarek 10.02.2026 15:23

