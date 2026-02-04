REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Darmowy poradnik rządu trafił na OLX. Polacy się popisali

Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa dla niektórych to nie źródło wiedzy, a potencjalna szansa na zarobek. Trudno chwalić przedsiębiorczość, martwi za to podejście do spraw bezpieczeństwa nas wszystkich.

Adam Bednarek
bezpieczenstwo
REKLAMA

Obecność rządowego Poradnika Bezpieczeństwa na takich platformach jak OLX najpierw dostrzeżono na Reddicie, a później na Twitterze. Publikacja, która łącznie trafić ma do 16 mln gospodarstw domowych, jest bezpłatna, co nie przeszkadza niektórym sądzić, że można się na niej dorobić.

REKLAMA

Wygląda na to, że OLX czyści serwis z tego typu ogłoszeń, ale są jeszcze screeny i pozostałości widoczne m.in. w wyszukiwarce. Ceny wahały się od 10 do 35 zł.

Oczywiście fakt, że coś jest wystawione na sprzedaż, wcale nie oznacza, że musi zostać kupione. Dlaczego ktoś miałby wydawać pieniądze na bezpłatną publikację? Teoretycznie można wyobrazić sobie osoby nabywające książkę w celach kolekcjonerskich. Własny egzemplarz będzie źródłem informacji, a ten kupiony niech leży nieużywany (albo nawet nieodpakowany) – może za kilkanaście lat będzie to rarytas. Wprawdzie liczba wysłanych dokumentów sugeruje, że biały kruk raczej się z tego nie wykluje, ale kto nie ryzykuje, ten później nie pije szampana.

Nie sądzę też, by sprzedawcy uznali, że makulatura jest im zbędna, skoro poradnik dostępny jest też w cyfrowej formie.

Bardziej wygląda to na pewnego rodzaju performens: państwo niech wydaje miliony, a ja mam to w nosie

W sieci natknąć można się na krytyczne opinie nt. Poradnika Bezpieczeństwa, a zarzuty dotyczą np. sugestii, by mieć alternatywne źródła energii (w książce czytamy, że może to być piecyk gazowy lub olejowy czy kominek) oraz by mieć zapas gotówki. Krytycy szydzą: tak to rząd promuje ekologię, a jak przychodzi co do czego, to mamy mieć kominki! W bloku mam mieć agregat prądotwórczy? Polska bezgotówkowa, a tu co – jednak banknoty potrzebne! Hipokryzja! Tyle że mowa przecież o sytuacji kryzysowej, alternatywach, a nie tym, by płacić gotówką zawsze i codziennie odpalać kominek. Bardziej niż o konkretne przykłady chodzi o sposób myślenia, lecz oponenci łapią za słówka.

Mam wrażenie, że ta krytyka jest nieprzypadkowa, ale uznam, że mimo wszystko głoszona jest w dobrej wierze. Sam poradnik zawiera znacznie więcej informacji i choćby za sprawą spisu numerów – nie tylko alarmowych, ale też np. wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym czy telefonu zaufania dla młodzieży i dorosłych – albo informacji nt. sygnałów alarmowych, jest to pozycja, którą warto mieć pod ręką.

Są też rozdziały dotyczące pożarów, bezpieczeństwa w tłumie, a nawet nt. cyberbezpieczeństwa czy tego, jak zadbać o zwierzęta. Często są to absolutne podstawy, ale w ostatnich latach przekonaliśmy się, że i z nimi bywają problemy – wystarczy wspomnieć o reakcjach na sygnały dźwiękowe w miastach, które budziły mnóstwo niepotrzebnych emocji i wątpliwości.

To niepokojące, bo jak na dłoni widzimy lekceważący stosunek do państwa

Rozumiem, że ktoś mógł oczekiwać czegoś więcej, ale jeśli już dokument powstał, to warto się z nim zapoznać albo przynajmniej mieć gdzieś pod ręką. Ta akcja sprytnej przedsiębiorczości pokazuje zupełnie inne podejście – bardziej lekceważące, aroganckie czy wręcz egoistyczne. W końcu dokument opisuje też, jak zachować się w tłumie albo jak udzielać pierwszej pomocy.

Oferty z poradnikiem jeśli są żartem, to nieśmiesznym, za to przykrym – bo pokazującym, że w tak trudnych i niepewnych czasach trzeba robić pod górkę nawet przy tak słusznych i potrzebnych inicjatywach. Jeśli już tak bardzo ktoś chce być bohaterem w swoim domu i niezależnym bojownikiem, proszę bardzo – niech na złość babci odmraża sobie uszy, niech drze na strzępy kartki, niech ma podpałkę. Tyle że po cichu. Ale, błagam, bądźmy chociaż trochę poważni i nie róbmy cyrku z ofertami. Wystawiacie świadectwo nie nielubianym politykom, a sobie. Myślicie, że piętnujecie absurdy, a bardziej poważnie jest w dziecięcej piaskownicy.

REKLAMA

Zastanówcie się tylko: kto może cieszyć się z takiego lekceważącego stosunku do kwestii bezpieczeństwa?

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
04.02.2026 15:23
Tagi: Cyberbezpieczeństwopolskarządrządowe centrum bezpieczeństwa
Najnowsze
15:00
NiOh 3 to nie bieda-soulsy. Otwarty świat jest strzałem w dychę - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-04T15:00:00+01:00
14:30
Orange daje 1000 GB co miesiąc. Musisz tylko zdradzić Biedronkę
Aktualizacja: 2026-02-04T14:30:29+01:00
14:09
Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon
Aktualizacja: 2026-02-04T14:09:29+01:00
13:44
Coś uderzyło w Ziemię, a nie miało prawa istnieć. "To pradawny potwór"
Aktualizacja: 2026-02-04T13:44:16+01:00
12:53
Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"
Aktualizacja: 2026-02-04T12:53:38+01:00
11:48
Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła
Aktualizacja: 2026-02-04T11:48:43+01:00
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski sieją spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA