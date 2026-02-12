Wyrzuciłem na tydzień laptopa. Pracowałem tylko na tablecie

Ładowanie...

Producenci tabletów od jakiegoś czasu wspominają w swoich materiałach, że ich urządzenia zatarły granicę pomiędzy tabletem i laptopem. Podobno są w stanie w dużym stopniu zastąpić laptopa przy standardowej pracy z tekstem, plikami graficznymi, a nawet z obróbką wideo. Postanowiłem to sprawdzić. Wrzuciłem do szuflady mój prywatny laptop i przez tydzień korzystałem wyłącznie z tabletu HUAWEI MatePad 11.5 S 2026. Opowiem wam jak mi poszło, ale najpierw czas na przedstawienie zawodnika.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 - co my tu mamy?

To najnowsza propozycja producenta przewidziana do nauki, zabawy oraz pracy. Najważniejszym wyróżnikiem urządzenia jest matowy ekran, który pochłania do 99 proc. refleksów świetlnych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu obrazu. Ma przekątną 11,5 cala i jest rozsądnym kompromisem pomiędzy wielkością urządzenia a komfortem przenoszenia. O co chodzi z matowym ekranem? Wyświetlacz jest pokryty trzema warstwami - antyrefleksyjną, antypołyskową i ograniczającą zabrudzenia. Dzięki temu nie tylko łatwo go wyczyścić, ale co najważniejsze - można korzystać z niego w absolutnie każdych warunkach oświetleniowych. Ekran nie odbija światła i pochłania refleksy. Tak wygląda przy bezpośrednim oświetleniu mocną lampą do nagrań:

Coś niesamowitego. Oznacza to, że możecie wyjść w słoneczny dzień, usiąść na ławce w parku i pracować zdalnie z każdego miejsca na świecie, a treści wyświetlane na ekranie za każdym razem będą wyglądały bardzo dobrze.

Rozdzielczość panelu LCD to 2800 x 1840 pikseli (2,8K), a częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, więc treści są bardzo płynne. Jednak imponuje coś zupełnie innego - wyświetlacz ma pełne pokrycie palety barw DCI-P3, więc możecie bez przeszkód obrabiać zdjęcia i materiały wideo.

Z innych ciekawostek - tablet ma grubość zaledwie 6,1 mm, waży 515 g (bez klawiatury), a obudowa jest wykonana z metalu. Do tego dochodzi minimalistyczny, ale ładny design oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Podczas pracy docenicie wydajną antenę Wi-Fi, o znacznie zwiększonym zasięgu oraz baterię o pojemności 8800 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Całość uzupełnia wydajna nakładka HarmonyOS 4 i w efekcie mamy tablet kompletny. Skoro mamy już za sobą przedstawienie bohatera tego tekstu, to czas na moje spostrzeżenia dotyczące pracy.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 - tworzenie tekstów

To najłatwiejsza część zadania. W swojej pracy głównie piszę teksty, więc priorytetem jest dla mnie wygodna klawiatura, szybkość działania oraz integracja z chmurą. Do tabletu dołączana jest klawiatura HUAWEI Smart, która charakteryzuje się wysoką ergonomią. Klawisze mają przyjemny skok, do którego łatwo się przyzwyczaić, a sama konstrukcja jest dobrze wyciszona, więc możecie pracować nawet po nocach nie budząc domowników. Przyznam, że w moim laptopie jest pod tym kątem zdecydowanie gorzej.

Przez tydzień napisałem kilkanaście mniejszych tekstów i drugie tyle dłuższych. Nie miałem poczucia zmęczonych rąk ani nadgarstków. Było przyjemnie, wygodnie i nie zauważam pogorszenia jakości pisania w stosunku do większego i droższego laptopa. Ma jednak nad nim przewagę - klawiatura łączy się z tabletem za sprawą protokołu NearLink, dzięki czemu możecie odczepić klawiaturę od tabletu i i np. położyć ją sobie na kolanach. Świetnie sprawdza się podczas pisania na kanapie - tablet stoi na stoliku kawowym, a ja tworzę w pozycji półleżącej. Polecam ten styl życia.

Powiecie, że laptop jest mobilny i też łatwo się na nim tworzy teksty. To prawda, ale tablet ma przewagę wymiarów - jest znacznie mniejszy i lżejszy niż laptop oraz zapewnia dłuższy czas pracy. Kompaktowe wymiary ułatwiają korzystanie nawet w pociągu czy w samolocie, gdzie miejsca jest niewiele. Dlatego na wyjazdy zabieram tablet, bo ma same zalety. A i na jednym ładowaniu popracuje dłużej, co czasem ma niebagatelne znaczenie, zwłaszcza gdy nie macie jak podłączyć ładowarki.

Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to brak gładzika, ale w tablecie rozwiązuje się to inaczej. W końcu mamy do dyspozycji dotykowy ekran, który ułatwia wykonywanie czynności, ale również jest drugi, znacznie wygodniejszy sposób - to rysik. Nie ma go w zestawie, ale za niewielką dopłatą możecie dobrać M-Pencil 3. To bardzo udana konstrukcja, która rozpoznaje 16 tys. poziomów nacisku, ma dwie różne końcówki, z których jedna doskonale imituje ruch ołówka i dźwięki towarzyszące szkicowaniu. Rysik pozwala na wykonywanie wielu dodatkowych akcji, które znacząco upraszczają obsługę.

Urządzenie obsługuje również prawdziwą petardę, czyli rysik HUAWEI M-Pencil Pro, który nie jest przedłużeniem waszej ręki, tylko staje się jej częścią, wręcz dodatkowym palcem. Matowa powierzchnia ekranu stawia mu delikatny opór, który można porównać do kartki papieru. Dzięki temu rysik daje wrażenie korzystania z ołówka, długopisu lub mazaka, w zależności do tego, jaką końcówkę wybierzecie. Różnicę w rozpoznawaniu poziomów nacisku i działania poczujecie w trakcie pracy z tabletem. Mocne przyciśnięcie stworzy grubą linię, lżejsze delikatną linię, a lekkie przechylenie końcówki pozwala szkicować jak ołówkiem. M-Pencil Pro ma przycisk do szybkiego wywoływania akcji i aplikacji oraz obsługuje gest szczypnięcia, dzięki czemu pozwala tworzyć cuda.

Tablet HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 - obróbka zdjęć i wideo

Nie ma zmiłuj - w mojej pracy korzystam zarówno z aplikacji do wideo, jak i do obróbki zdjęć. Za pierwszą służy mi CapCut, a do obrazów używam Lightrooma, bo daje największe możliwości. Obie aplikacje działają na tablecie Huawei i co najważniejsze - działają płynnie. Duży ekran z obsługą miliarda kolorów i pokryciem palety DCI-P3 pozwala na precyzyjne poprawianie zdjęć, ustawianie kolorów, tak żeby odpowiadały rzeczywistości (albo wręcz przeciwnie - podkręcamy je tak, jak chcemy, żeby zdjęcie wyglądało). Najbardziej obawiałem się jak tablet poradzi sobie z renderowaniem do 4K, ale ostatecznie okazało się, że nie ma z tym żadnego problemu. Dzięki możliwości obrócenia ekranu świetnie nadaje się do obrabiania rolek czy innych filmików na social media. Można powiedzieć, że jest wręcz natywnie przystosowany do krótkich pionów. Rysik bardzo ułatwia obsługę obu programów. Pozwala precyzyjnie ustawiać przycięcia, zaznaczać elementy do wycięcia lub poprawy i gwarantuje sprawność obsługi. Przyznam się, że jak wróciłem do laptopa, to brakowało mi tego. Powiecie - masz myszkę, ale to nie to samo. Rysik wręcz zniewala precyzją i intuicyjnością.

Jedną z zalet tabletu HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 jest postawienie na wielozadaniowość. Jednocześnie możecie podzielić ekran na cztery okna, a piątą aplikację otworzyć w trybie pływającego okna. Kiedy to się przydaje? Odpowiem: a kiedy nie? Serio, nawet tworzenie tekstu wymaga sięgnięcia do źródeł, sprawdzenia specyfikacji czy czasem doczytania czegoś na stronie producenta. Tablet pozwala na płynne przechodzenie z jednej do drugiej i wygodne przeklejanie treści, linków itd. Możecie łatwo robić notatki, w tym i te głosowe, oglądać film, a gdzieś w tle mieć odpalony firmowy komunikator. I gwarantuję wam, że podczas wykonywania wszystkich tych czynności nie zauważycie klatkowania, nagrzewania się czy zwalniania systemu. HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 ma świetnie zoptymalizowane oprogramowanie, które pokazuje pazur podczas bardziej skomplikowanych zadań.

Zapomniałbym dodać, że ekran obsługuje proporcje 3:2, co przekłada się na znacznie więcej wyświetlanych treści niż w klasycznych proporcjach 16:9. Ułatwia to pracę z tekstem i zdjęciami.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 - rozrywka

Po pracy trzeba czasem odpocząć i zresetować mózg jakimś serialem, filmem lub książką. I tu znów okazuje się, że warto skorzystać z tabletu. Zacznijmy od e-booków. Na ekranie laptopa wyglądają po prostu źle, a ich czytanie jest nieintuicyjne. Natomiast HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 obsługuje tryb e-książki, co w praktyce sprawia, że ekran przypomina wyglądem ten z czytnika e-booków. Dzięki licznym technologiom mającym za zadaniem ochronę wzroku czytanie jest przyjemne, nie męczy oczu i aż chce się chłonąć treści.

Matowy ekran nie tylko nie przeszkadza w oglądaniu filmów, ale sprawia, że oglądanie jest wygodniejsze, bo nawet przy sztucznym świetle nie ma mowy o żadnych odbiciach i refleksach. Dzięki temu możecie się po prostu zanurzyć w rozrywce, a efektu dopełniają cztery głośniki stereo.

HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 - zastąpi laptopa?

Oczywiście, wielozadaniowość i optymalizacja systemu stoi na tak wysokim poziomie, że można na nim wykonywać praktycznie te same czynności co na laptopie. Możecie zainstalować programy graficzne, w tym te od Google (polecam jednak wypróbować GoPaint od Huawei, bo jest świetny), edytory tekstu, filmów, obrazków itd., czyli to, co w większości wykorzystuje się do pracy. Wysoka mobilność i długi czas pracy na baterii sprawia, że tablet można wrzucić do torebki czy plecaka i pracować z każdego miejsca na świecie. Warto odwiedzić oficjalny Sklep Huawei i samemu przekonać się o sile urządzenia. Sam wiem, że z takim tabletem nie potrzebowałbym laptopa.

Tablet występuje w dwóch wersjach wyposażenia. Za 1999 zł dostajecie tablet plus klawiaturę, a za 2199 zł zestaw uzupełniony jest o rysik M-Pencil 3 gen. W okresie od 3 lutego do 8 marca obowiązuje akcja promocyjna, w ramach której każda odmiana jest tańsza o 200 zł. Dodatkowo studenci mogą liczyć na 15-procentowy rabat.

Paweł Grabowski 12.02.2026 12:28

