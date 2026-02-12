NordVPN rozdaje darmowe miesiące. Wpisz kod i bierz, co dają

Ładowanie...

Akcja zakłada nawet 75-procentową zniżkę na najbardziej opłacalne pakiety. Domyślnie firma oferuje klientom trzy miesiące dostępu do usługi w gratisie, ale my mamy sposób na wydłużenie tego czasu o dodatkowy miesiąc, bez opłat.

NordVPN z 75-procentową promocją. Mamy też kod rabatowy

Zasady promocji są proste: 75 proc. obowiązuje na pakiety 2-letnie. W innych wersjach mamy do dyspozycji mniejsze wartości - 70, 71 lub 73 proc. w zależności od pakietu. Ceny poszczególnych pakietów wyglądają następująco:

Basic - 10,09 zł/mies. + VAT (335,09 zł) - 70 proc.;

Plus - 11,19 zł/mies. + VAT (388,22 zł) - 75 proc.;

Complete - 16,59 zł/mies. + VAT (550,95 zł) - 71 proc.;

Ultra - 16,69 zł/mies. + VAT (720,32 zł) - 73 proc.

We wszystkich pakietach obowiązuje jednorazowa płatność z góry - do dyspozycji są np. powtarzalne płatności BLIK czy portfel Google Pay oraz oczywiście karta. Domyślnie dostawca daje też trzy dodatkowe miesiące - mówimy zatem o pakietach na 27 miesięcy.

Cztery miesiące w gratisie z kodem Spidersweb

Jest jednak sposób na uzyskanie czterech miesięcy gratis z kodem rabatowym spidersweb. Wykorzystanie kuponu powoduje utrzymanie ceny oraz wydłużenie usługi do 28 miesięcy.

SPRAWDŹ OFERTĘ NordVPN NordVPN

Zdecydowanie najkorzystniejszy jest pakiet Plus, na który obowiązuje 75-procentowa przecena. Pakiet jest ok. 50 zł droższy niż najniższa wersja Basic, która obejmuje wyłącznie dostęp do usługi VPN. W wersji Plus mamy gwarantowane również zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem i ochronę podczas przeglądania internetu, blokadę reklam i trackerów oraz menedżer haseł.

W wyższych pakietach - oprócz rozwiązań z niższych wersji - możemy liczyć na:

Complete - 1 TB zaszyfrowanej przestrzeni w chmurze;

Ultra - dostęp do narzędzia Incogni, które służy do usuwania danych osobowych.

Niezależnie od tego, który plan wybierzemy możemy liczyć na ochronę na nawet 10 urządzeniach jednocześnie. NordVPN zapewnia dostęp do ponad 9000 serwerów VPN w 181 lokalizacjach z całego świata. Jeśli zdecydujemy się natomiast na pakiety roczne możemy liczyć maksymalnie na 63 proc. obniżki.

Albert Żurek 12.02.2026 18:10

