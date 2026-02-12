Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

NordVPN rozdaje darmowe miesiące. Wpisz kod i bierz, co dają

NordVPN uruchomił urodzinową promocję na dostęp do prywatności. Możesz odebrać nawet cztery miesiące usługi za darmo z naszym kodem rabatowym.

Albert Żurek
NordVPN promocja
REKLAMA

Akcja zakłada nawet 75-procentową zniżkę na najbardziej opłacalne pakiety. Domyślnie firma oferuje klientom trzy miesiące dostępu do usługi w gratisie, ale my mamy sposób na wydłużenie tego czasu o dodatkowy miesiąc, bez opłat.

REKLAMA

NordVPN z 75-procentową promocją. Mamy też kod rabatowy

Zasady promocji są proste: 75 proc. obowiązuje na pakiety 2-letnie. W innych wersjach mamy do dyspozycji mniejsze wartości - 70, 71 lub 73 proc. w zależności od pakietu. Ceny poszczególnych pakietów wyglądają następująco:

  • Basic - 10,09 zł/mies. + VAT (335,09 zł) - 70 proc.;
  • Plus - 11,19 zł/mies. + VAT (388,22 zł) - 75 proc.;
  • Complete - 16,59 zł/mies. + VAT (550,95 zł) - 71 proc.;
  • Ultra - 16,69 zł/mies. + VAT (720,32 zł) - 73 proc.

We wszystkich pakietach obowiązuje jednorazowa płatność z góry - do dyspozycji są np. powtarzalne płatności BLIK czy portfel Google Pay oraz oczywiście karta. Domyślnie dostawca daje też trzy dodatkowe miesiące - mówimy zatem o pakietach na 27 miesięcy.

Czytaj też:

Ładowanie produktów...

Cztery miesiące w gratisie z kodem Spidersweb

Jest jednak sposób na uzyskanie czterech miesięcy gratis z kodem rabatowym spidersweb. Wykorzystanie kuponu powoduje utrzymanie ceny oraz wydłużenie usługi do 28 miesięcy.

SPRAWDŹ OFERTĘ
NordVPN
NordVPN
NordVPN

Zdecydowanie najkorzystniejszy jest pakiet Plus, na który obowiązuje 75-procentowa przecena. Pakiet jest ok. 50 zł droższy niż najniższa wersja Basic, która obejmuje wyłącznie dostęp do usługi VPN. W wersji Plus mamy gwarantowane również zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem i ochronę podczas przeglądania internetu, blokadę reklam i trackerów oraz menedżer haseł. 

W wyższych pakietach - oprócz rozwiązań z niższych wersji - możemy liczyć na:

  • Complete - 1 TB zaszyfrowanej przestrzeni w chmurze;
  • Ultra - dostęp do narzędzia Incogni, które służy do usuwania danych osobowych.
REKLAMA

Niezależnie od tego, który plan wybierzemy możemy liczyć na ochronę na nawet 10 urządzeniach jednocześnie. NordVPN zapewnia dostęp do ponad 9000 serwerów VPN w 181 lokalizacjach z całego świata. Jeśli zdecydujemy się natomiast na pakiety roczne możemy liczyć maksymalnie na 63 proc. obniżki.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.02.2026 18:10
Tagi: NordVPNpromocjeVPN
Najnowsze
18:10
NordVPN rozdaje darmowe miesiące. Wpisz kod i bierz, co dają
Aktualizacja: 2026-02-12T18:10:24+01:00
17:36
Czekaliśmy na to od premiery Windowsa 11. Tak, chodzi o Pasek zadań
Aktualizacja: 2026-02-12T17:36:56+01:00
17:01
Polska buduje z Europą zabójcze 500 Plus. Ma zamęczyć przeciwnika
Aktualizacja: 2026-02-12T17:01:26+01:00
16:48
Jak cofnąć i edytować wiadomość iMessage z iPhone'a i nie tylko? Poradnik
Aktualizacja: 2026-02-12T16:48:42+01:00
16:37
Widziałem trzy nowe roboty sprzątające. Jeden szczegół urzekał
Aktualizacja: 2026-02-12T16:37:47+01:00
16:21
Czytam zapis przemówienia Elona Muska. To już demencja
Aktualizacja: 2026-02-12T16:21:49+01:00
16:09
InPost tnie ceny przesyłek. Brzoska ma gest dla Polaków
Aktualizacja: 2026-02-12T16:09:13+01:00
15:10
mObywatel stanie się kompletny. Łatwiej zapłacisz podatki
Aktualizacja: 2026-02-12T15:10:26+01:00
14:41
Allegro obniża i podwyższa darmową dostawę. Co?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:41:47+01:00
13:26
Dyskonty zamieniły Tłusty czwartek w cyrk. Ludzie kupują po 24 pączki, zjedzą trzy
Aktualizacja: 2026-02-12T13:26:56+01:00
12:28
Wyrzuciłem na tydzień laptopa. Pracowałem tylko na tablecie
Aktualizacja: 2026-02-12T12:28:21+01:00
12:04
Spadają na Ziemię z siłą bomby atomowej. "To goście spoza naszego Układu"
Aktualizacja: 2026-02-12T12:04:08+01:00
11:44
Uciekli przed systemem kaucyjnym w kartony. Rząd szykuje odwet
Aktualizacja: 2026-02-12T11:44:00+01:00
10:40
Elon Musk zbuduje na Księżycu ogromną katapultę. "Oszalał"
Aktualizacja: 2026-02-12T10:40:01+01:00
10:25
Największa nowość iOS 26.3? Szybciej uciekniesz na Androida
Aktualizacja: 2026-02-12T10:25:32+01:00
9:57
Tłumacz wbudowany w sieć komórkową. Operator testuje przełomową usługę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:57:12+01:00
9:21
Poczta Polska ma zapaść. "Kartki na święta przyszły pod koniec stycznia"
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:22+01:00
8:39
Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę
Aktualizacja: 2026-02-12T08:39:39+01:00
7:53
Umrzesz, ale twój Facebook nie. Meta ma patent na nieśmiertelność
Aktualizacja: 2026-02-12T07:53:31+01:00
7:00
Yakuza Kiwami 3 frustruje starych fanów, a ja jestem zachwycony - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-12T07:00:51+01:00
6:20
Pokazali wiatraki antydronowe. Ktoś tu ma dużą fantazję
Aktualizacja: 2026-02-12T06:20:00+01:00
6:15
Kometa miała być martwa, a nie jest. "Niepokojące ślady"
Aktualizacja: 2026-02-12T06:15:00+01:00
6:10
Wspólna produkcja amunicji 155 mm nabiera tempa. Polska i USA dogadane
Aktualizacja: 2026-02-12T06:10:00+01:00
6:06
Zmodyfikowali mózgi gołębi. Tworzą śmiercionośne, żywe drony
Aktualizacja: 2026-02-12T06:06:00+01:00
6:00
Ten jeden detal mi nie pasuje. Poza tym realme 16 Pro i 16 Pro+ zachwycają
Aktualizacja: 2026-02-12T06:00:00+01:00
21:20
Intel puści cię z torbami. Nie wypłacisz się za prąd
Aktualizacja: 2026-02-11T21:20:00+01:00
20:10
Kupiłeś AirTaga 2? Musisz go dobrze ustawić, inaczej pożałujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T20:10:00+01:00
19:04
Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"
Aktualizacja: 2026-02-11T19:04:20+01:00
18:08
PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-11T18:08:41+01:00
17:59
Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości
Aktualizacja: 2026-02-11T17:59:07+01:00
17:26
Zamiast odkurzaczy zrobili... psa. Natychmiastowy hit
Aktualizacja: 2026-02-11T17:26:10+01:00
17:04
Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-11T17:04:33+01:00
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA