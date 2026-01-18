REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Poradniki
  3. Oprogramowanie - Poradniki

Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik

Jak włączyć VPN w Windowsie, jeśli automatyczne połączenie nie działa albo nie chcesz używać aplikacji? Wyjaśniamy krok po kroku, jak zrobić to ręcznie w Windows 11 i Windows 10.

Malwina Kuśmierek
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
REKLAMA

Najlepsze aplikacje VPN na Windows niemal zawsze oferują przycisk szybkiego połączenia z serwerem. Dzięki temu nawet osoba niedoświadczona z komputerem może cieszyć się pełnią korzyści płynących z posiadania VPN. Ale co w przypadku gdy to automatyczne połączenie nie działa lub po prostu nie chcesz instalować aplikacji? Nie martw się - Windows oferuje także wbudowane narzędzia do ręcznego uruchamiania VPN, a cały proces da się przejść krok po kroku bez specjalistycznej wiedzy.

REKLAMA

Jak włączyć VPN w Windowsie:

REKLAMA

Jak włączyć VPN w Windowsie? Zainstaluj aplikację

Najprostszy sposób na włączenie VPN w Windowsie to instalacja oficjalnej aplikacji wybranego dostawcy. W praktyce wygląda to bardzo podobnie niezależnie od usługi: pobierasz program ze strony danego dostawcy VPN, instalujesz i logujesz się na swoje konto i klikasz duży przycisk "Połącz". Resztą zajmuje się aplikacja.

Dobre usługi VPN automatycznie dobierają serwer, oferują opcję uruchamiania wraz ze startem systemu i potrafią same wznawiać połączenie po wybudzeniu komputera. Dzięki temu VPN działa w tle i nie wymaga każdorazowego zaglądania do ustawień Windowsa.

Jeśli szukasz sprawdzonych aplikacji VPN, które oprócz lekkości obsługi są także skuteczne w codziennym użytkowaniu, warto zwrócić uwagę na NordVPN oraz Surfshark. To usługi, które od lat dobrze wypadają w testach prędkości, stabilności połączeń i ochrony prywatności, a przy tym oferują dopracowane aplikacje na Windowsa. Obie radzą sobie z typowymi scenariuszami - od pracy na publicznych sieciach Wi‑Fi po dostęp do treści z zagranicznych serwisów - i nie wymagają od użytkownika grzebania w ustawieniach.

SPRAWDŹ OFERTĘ
NordVPN
Od 11,19 zł/mies.
NordVPN
Surfshark
Od 8,49 zł/mies.
Surfshark

Płatny VPN ma sens - nie tylko gdy korzystasz z niego na komputerze

W tym miejscu warto też uczciwie powiedzieć, dlaczego w praktyce wiele osób decyduje się jednak na płatną usługę. Kilka-kilkanaście złotych miesięcznie to cena za stabilność, przewidywalne prędkości i brak kompromisów po stronie prywatności. Takie usługi jak NordVPN czy Surfshark oferują nie tylko wygodne aplikacje, ale też rozbudowaną infrastrukturę serwerów i regularne aktualizacje zabezpieczeń. Dzięki temu VPN faktycznie działa w tle, nie zrywa połączeń i nie wymaga ciągłego sprawdzania ustawień. To właśnie ta bezproblemowość i lekkość obsługi sprawia, że płatny VPN przestaje być dodatkiem "dla komputerowców", a zaczyna być usługą codziennego użytku dla przeciętnego użytkownika internetu.

Jak włączyć VPN w Windowsie? Ręczne uruchamianie w Windows 11

Windows 11 ma wbudowaną obsługę VPN, która pozwala dodać połączenie bez instalowania zewnętrznej aplikacji. Będziesz jednak potrzebować danych od dostawcy VPN: adresu serwera, typu połączenia oraz danych logowania.

  1. Otwórz Ustawienia i przejdź do sekcji Sieć i Internet.
  2. Wybierz VPN, a następnie kliknij Dodaj sieć VPN.
  3. W polu Dostawca sieci VPN wybierz Windows (wbudowane).
  4. Wpisz nazwę połączenia, którą łatwo rozpoznasz (np. nazwę usługi).
  5. Uzupełnij Nazwa lub adres serwera zgodnie z informacjami od dostawcy.
  6. Wybierz Typ sieci VPN oraz Typ informacji logowania (najczęściej nazwa użytkownika i hasło).
  7. Kliknij Zapisz.
Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Po zapisaniu konfiguracji wróć do listy VPN w ustawieniach, wybierz utworzone połączenie i kliknij Połącz. Status połączenia zobaczysz zarówno w ustawieniach, jak i na pasku zadań.

Jak włączyć VPN w Windowsie? Ręczne uruchamianie w Windows 10

Procedura w Windows 10 jest bardzo podobna, choć nazwy niektórych opcji mogą się minimalnie różnić.

  1. Kliknij Start, wejdź w Ustawienia, a następnie w Sieć i Internet.
  2. Przejdź do zakładki VPN i wybierz Dodaj połączenie VPN.
  3. Jako dostawcę wybierz Windows (wbudowane).
  4. Nadaj połączeniu nazwę i wpisz adres serwera VPN.
  5. Określ typ sieci VPN oraz sposób logowania.
  6. Zapisz ustawienia.

Aby się połączyć, kliknij ikonę sieci na pasku zadań, wybierz skonfigurowany VPN i naciśnij Połącz. Po aktywacji system poinformuje Cię o nawiązanym połączeniu.

Więcej na temat VPN:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
18.01.2026 07:30
Tagi: VPN
Najnowsze
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
16:24
Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci
Aktualizacja: 2026-01-16T16:24:34+01:00
16:18
Hubble złapał narodziny gwiazdy. Kard zachwyca
Aktualizacja: 2026-01-16T16:18:29+01:00
16:05
Nie wyślemy wojsk na Grenlandię. "To nie jest w naszym interesie"
Aktualizacja: 2026-01-16T16:05:17+01:00
15:37
Zdziwisz się, kupując laptopa. Te zapasy się opłaciły
Aktualizacja: 2026-01-16T15:37:42+01:00
15:22
Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje
Aktualizacja: 2026-01-16T15:22:10+01:00
15:14
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca
Aktualizacja: 2026-01-16T15:14:16+01:00
15:10
Naprawili błąd sprzed 90 lat. Czas może płynąć w dwie strony
Aktualizacja: 2026-01-16T15:10:00+01:00
13:29
Wojsko Polskie potężnie urośnie. Podali liczbę żołnierzy
Aktualizacja: 2026-01-16T13:29:30+01:00
12:36
Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda
Aktualizacja: 2026-01-16T12:36:45+01:00
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA