Zasięg sieci komórkowej nie jest najważniejszy. Liczy się coś więcej

Prawda jest taka, że czasami przy jednej kresce jesteśmy w stanie uzyskać wyższe prędkości pobierania niż przy czterech. Wynika to z kluczowej kwestii - pojemności sieci mobilnej. Ta w zależności od technologii bywa mocno ograniczona. Dlatego w centrum miast w zatłoczonych miejscach nierzadko musimy korzystać z wolnego połączenia.

Pojemność czasami ważniejsza niż zasięg sieci komórkowej

Play szczegółowo omówił kwestię różnic między zasięgiem a pojemnością. W ogromnym uproszczeniu są to zupełnie dwie różne aspekty, które mimo wszystko są ze sobą połączone, ale niekoniecznie zależne. Zasięg odnosi się do powierzchni, na której telefon użytkownika jest w stanie wyłapać fale sieci komórkowej.

W zasięgu ważna jest odległość od stacji bazowej - im dalej znajdujemy się od nadajnika, tym na gorszą jakość łączności możemy liczyć. Przekłada się to np. na prędkość pobierania i wysyłania. Istotne są też inne kwestie takie jak ukształtowanie terenu oraz zastosowana częstotliwość sieci komórkowej.

Zasada jest taka, że niższe pasma takie jak 700 MHz (5G) czy 900 MHz (LTE) są w stanie dotrzeć na dalsze odległości oraz charakteryzują się lepszym przenikaniem przez ściany i budynki. Niższe pasma jednak są zazwyczaj wolniejsze. Z drugiej strony mamy wyższe częstotliwości takie jak 5G 3600 MHz (pasmo C), które oferuje najwyższe transfery - prędkości pobierania i wysyłania, ale jednocześnie dociera na bliższe odległości i gorzej przenikają przez budynki.

Natomiast istnieje jeszcze pojemność. To właściwie wskaźnik decydujący ile urządzeń i danych sieć jest w stanie obsłużyć bez spadków prędkości przesyłania oraz wzrostów opóźnień. Ta kwestia w dużej mierze zależy od zastosowanej technologii oraz pasma. Wyższe częstotliwości obsługują szersze kanały, a co za tym idzie, są w stanie obsłużyć większą liczbę użytkowników.

Jeśli pojemność jest ograniczona, a liczba korzystających w danym obszarze zbyt duża, dochodzi do spowolnień. Mimo że użytkownicy widzą cztery kreski na swoich telefonach wciąż będą doświadczali powolnego połączenia z siecią. Dlatego operatorzy w miejscach, które odwiedza mnóstwo osób stosują wyższe częstotliwości i dokładają dodatkowe nadajniki.

W niektórych lokalizacjach stosuje się też połączenie niskich pasm i wysokich, aby zachować kompromis między dobrym zasięgiem a wysoką pojemnością.

Albert Żurek 12.02.2026 20:59

