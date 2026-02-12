Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Tłumacz wbudowany w sieć komórkową. Operator testuje przełomową usługę

T-Mobile uruchamia tłumaczenie rozmów na żywo - bez aplikacji i najnowszego smartfona. Usługa działa bezpośrednio w sieci operatora i obejmuje ponad 50 języków.

Malwina Kuśmierek
Tłumacz wbudowany w sieć komórkową. Operator testuje przełomową usługę
REKLAMA

Amerykański T-Mobile ogłosił wprowadzenie funkcji, która może znacząco zmienić sposób prowadzenia rozmów telefonicznych. Operator uruchomił Live Translation - usługę tłumaczącą połączenia głosowe w czasie rzeczywistym na poziomie samej sieci komórkowej. Co istotne, rozwiązanie nie wymaga instalowania aplikacji ani korzystania ze specjalnych urządzeń.

REKLAMA

Tłumaczenie bez aplikacji i bez nowego sprzętu. Amerykańskie T-Mobile wzbudziło moją zazdrość

Live Translation ma obsługiwać ponad 50 języków i będzie dostępne w formie programu beta od wiosny, lecz rejestracja dla uprawnionych klientów abonamentowych ruszyła już teraz. Wystarczy, że jedna osoba uczestnicząca w rozmowie korzysta z sieci T-Mobile - druga strona może być klientem dowolnego operatora. Jak wyjaśnia operator w komunikacie prasowym, mechanizmy sztucznej inteligencji zostały wbudowane bezpośrednio w swoją infrastrukturę sieciową, dzięki czemu Live Translation funkcjonuje jako element połączenia głosowego, nie potrzebując dodatkowego oprogramowania na telefonie użytkownika.

Jak podkreśla T-Mobile, Live Translation zadziała nawet na tradycyjnych telefonach.

Aktywacja odbywa się poprzez wybranie kodu 87 podczas rozmowy. System automatycznie rozpoznaje języki obu rozmówców i tłumaczy wypowiedzi w obu kierunkach niemal natychmiastowo. Usługa ma działać zarówno w sieci 5G, jak i 4G LTE, a kluczowym wymogiem technicznym jest obsługa połączeń VoLTE, VoNR lub VoWiFi.

Odpowiedź na codzienne bariery językowe

Według danych przytaczanych przez operatora, w samych Stanach Zjednoczonych około 60 milionów osób mieszka w gospodarstwach wielojęzycznych. Różnice językowe potrafią utrudniać zarówno codzienne rozmowy rodzinne, jak i kontakty z firmami czy instytucjami.

- Jedną z największych barier w komunikacji jest zwykłe niezrozumienie rozmówcy. Wbudowując AI bezpośrednio w sieć, chcemy oferować coś więcej niż sam zasięg - mówi Srini Gopalan, dyrektor generalny T-Mobile US.

Jak informuje The Verge, operator zapewnia, że usługa nie zapisuje nagrań ani transkrypcji rozmów. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu połączenia treść rozmowy nie jest przechowywana.

Podczas trwania otwartych beta testów Live Translation będzie bezpłatne. Lecz T-Mobile nie ujawnił jeszcze, czy po okresie beta testów usługa zostanie objęta dodatkową opłatą.

Projekt tłumaczenia głosu na poziomie sieci był wcześniej testowany m.in. przez operatora Zain Kuwait we współpracy z Huawei, jednak idea nie wyszła poza fazę pilotażu.

Dla europejskich użytkowników to na razie ciekawostka, ale przykład T-Mobile pokazuje, w jakim kierunku mogą rozwijać się usługi operatorów komórkowych. Jeśli podobne rozwiązania trafią także na inne rynki, rozmowy telefoniczne bez bariery językowej mogą stać się standardem szybciej, niż się spodziewamy.

Więcej na temat operatorów:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.02.2026 09:57
Tagi: T-Mobile
Najnowsze
9:21
Poczta Polska ma zapaść. "Kartki na święta przyszły pod koniec stycznia"
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:22+01:00
8:39
Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę
Aktualizacja: 2026-02-12T08:39:39+01:00
7:53
Umrzesz, ale twój Facebook nie. Meta ma patent na nieśmiertelność
Aktualizacja: 2026-02-12T07:53:31+01:00
7:00
Yakuza Kiwami 3 frustruje starych fanów, a ja jestem zachwycony - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-12T07:00:51+01:00
6:20
Pokazali wiatraki antydronowe. Ktoś tu ma dużą fantazję
Aktualizacja: 2026-02-12T06:20:00+01:00
6:15
Kometa miała być martwa, a nie jest. "Niepokojące ślady"
Aktualizacja: 2026-02-12T06:15:00+01:00
6:10
Wspólna produkcja amunicji 155 mm nabiera tempa. Polska i USA dogadane
Aktualizacja: 2026-02-12T06:10:00+01:00
6:06
Zmodyfikowali mózgi gołębi. Tworzą śmiercionośne, żywe drony
Aktualizacja: 2026-02-12T06:06:00+01:00
6:00
Ten jeden detal to wstyd. Poza tym realme 16 Pro i 16 Pro+ zachwycają
Aktualizacja: 2026-02-12T06:00:00+01:00
21:20
Intel puści cię z torbami. Nie wypłacisz się za prąd
Aktualizacja: 2026-02-11T21:20:00+01:00
20:10
Kupiłeś AirTaga 2? Musisz go dobrze ustawić, inaczej pożałujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T20:10:00+01:00
19:04
Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"
Aktualizacja: 2026-02-11T19:04:20+01:00
18:08
PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-11T18:08:41+01:00
17:59
Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości
Aktualizacja: 2026-02-11T17:59:07+01:00
17:26
Zamiast odkurzaczy zrobili... psa. Natychmiastowy hit
Aktualizacja: 2026-02-11T17:26:10+01:00
17:04
Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-11T17:04:33+01:00
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
13:50
Biedronka ma do nas nową prośbę. Posłuży się kasą samoobsługową
Aktualizacja: 2026-02-11T13:50:57+01:00
12:56
Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd
Aktualizacja: 2026-02-11T12:56:46+01:00
12:24
Koniec dyktatu Ameryki, Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-11T12:24:59+01:00
11:32
Polacy zrobili to w kosmosie jako pierwsi. "Cyberpunk na orbicie"
Aktualizacja: 2026-02-11T11:32:41+01:00
11:01
Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens
Aktualizacja: 2026-02-11T11:01:17+01:00
10:04
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment
Aktualizacja: 2026-02-11T10:04:43+01:00
9:09
Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia
Aktualizacja: 2026-02-11T09:09:14+01:00
8:37
iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą
Aktualizacja: 2026-02-11T08:37:34+01:00
7:44
Mamy datę premiery Galaxy S26. Na jedną rzecz czekam szczególnie
Aktualizacja: 2026-02-11T07:44:24+01:00
6:45
Microsoft kaja się i chce naprawić Windowsa. Gigant wyznał wstydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-02-11T06:45:00+01:00
6:34
HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone
Aktualizacja: 2026-02-11T06:34:00+01:00
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA