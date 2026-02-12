Tłumacz wbudowany w sieć komórkową. Operator testuje przełomową usługę

Ładowanie...

Amerykański T-Mobile ogłosił wprowadzenie funkcji, która może znacząco zmienić sposób prowadzenia rozmów telefonicznych. Operator uruchomił Live Translation - usługę tłumaczącą połączenia głosowe w czasie rzeczywistym na poziomie samej sieci komórkowej. Co istotne, rozwiązanie nie wymaga instalowania aplikacji ani korzystania ze specjalnych urządzeń.

Tłumaczenie bez aplikacji i bez nowego sprzętu. Amerykańskie T-Mobile wzbudziło moją zazdrość

Live Translation ma obsługiwać ponad 50 języków i będzie dostępne w formie programu beta od wiosny, lecz rejestracja dla uprawnionych klientów abonamentowych ruszyła już teraz. Wystarczy, że jedna osoba uczestnicząca w rozmowie korzysta z sieci T-Mobile - druga strona może być klientem dowolnego operatora. Jak wyjaśnia operator w komunikacie prasowym, mechanizmy sztucznej inteligencji zostały wbudowane bezpośrednio w swoją infrastrukturę sieciową, dzięki czemu Live Translation funkcjonuje jako element połączenia głosowego, nie potrzebując dodatkowego oprogramowania na telefonie użytkownika.

Jak podkreśla T-Mobile, Live Translation zadziała nawet na tradycyjnych telefonach.

Aktywacja odbywa się poprzez wybranie kodu 87 podczas rozmowy. System automatycznie rozpoznaje języki obu rozmówców i tłumaczy wypowiedzi w obu kierunkach niemal natychmiastowo. Usługa ma działać zarówno w sieci 5G, jak i 4G LTE, a kluczowym wymogiem technicznym jest obsługa połączeń VoLTE, VoNR lub VoWiFi.

Odpowiedź na codzienne bariery językowe

Według danych przytaczanych przez operatora, w samych Stanach Zjednoczonych około 60 milionów osób mieszka w gospodarstwach wielojęzycznych. Różnice językowe potrafią utrudniać zarówno codzienne rozmowy rodzinne, jak i kontakty z firmami czy instytucjami.

- Jedną z największych barier w komunikacji jest zwykłe niezrozumienie rozmówcy. Wbudowując AI bezpośrednio w sieć, chcemy oferować coś więcej niż sam zasięg - mówi Srini Gopalan, dyrektor generalny T-Mobile US.

Jak informuje The Verge, operator zapewnia, że usługa nie zapisuje nagrań ani transkrypcji rozmów. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu połączenia treść rozmowy nie jest przechowywana.

Podczas trwania otwartych beta testów Live Translation będzie bezpłatne. Lecz T-Mobile nie ujawnił jeszcze, czy po okresie beta testów usługa zostanie objęta dodatkową opłatą.

Projekt tłumaczenia głosu na poziomie sieci był wcześniej testowany m.in. przez operatora Zain Kuwait we współpracy z Huawei, jednak idea nie wyszła poza fazę pilotażu.

Dla europejskich użytkowników to na razie ciekawostka, ale przykład T-Mobile pokazuje, w jakim kierunku mogą rozwijać się usługi operatorów komórkowych. Jeśli podobne rozwiązania trafią także na inne rynki, rozmowy telefoniczne bez bariery językowej mogą stać się standardem szybciej, niż się spodziewamy.

Malwina Kuśmierek 12.02.2026 09:57

