REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy

Operatorzy wypowiedzieli się w kwestii implementacji najszybszej technologii 5G. Sieć komórkowa w najwyższym paśmie nie zostanie wprowadzona do Polski w najbliższych latach. Powód jest konkretny. 

Albert Żurek
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
REKLAMA

Jeśli myślisz, że obecny stan sieci komórkowej w Polsce to szczyt możliwości, mylisz się. Mimo że operatorzy w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco ulepszyli łączność, uruchamiając prawdziwe 5G bazujące na częstotliwościach 3,6 GHz i 700 MHz, może być lepiej. Za sprawą 26 GHz.

REKLAMA

Operatorzy mówią, czy 5G w paśmie 26 GHz jest realne w Polsce

5G w paśmie 26 GHz nazywanym też mmWave jest coraz chętniej wykorzystywana przez zagranicznych operatorów np. w USA. Rozwiązanie stanowi jeszcze potężniejsze rozszerzenie niższych częstotliwości, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie danych z ogromną przepustowością.

Użytkownicy łączący się z nadajnikami wykorzystującymi mmWave mogą liczyć na prędkości pobierania na poziomie kilku Gb/s. To znacząco przekracza możliwości pośredniego pasma 3600 MHz wykorzystywanego w Polsce oferującego ok. 1 Gb/s w idealnych warunkach. UKE przeprowadziło konsultacje z operatorami w sprawie pasma 26 GHz i trójka kluczowych firm wypowiedziała się na temat wdrożenia tego rozwiązania w kraju nad Wisłą.

Wszyscy są zgodni co do jednego - nie jesteśmy jeszcze gotowi na obsługę mmWave. Wdrożenie 26 GHz to kwestia następnych lat. Co mówią poszczególni operatorzy?

Orange wsakazuje na brak smartfonów obsługujących 5G mmWave w Europie

Pomarańczowy operator twierdzi, że obecnie na rynku w Europie brakuje smartfonów obsługujących technologię 26 GHz. Jeśli już znajdziemy jakieś zgodne urządzenia, to są to modemy lub routery. Orange podkreśla, że w innych krajach Starego Kontynentu wdrożenia na dużą skalę jeszcze nie ruszyły. Mimo wszystko 26 GHz ma być rozwiązaniem przyszłości, które też utoruje możliwość wdrożenia 6G.

Czytaj też:

Play twierdzi, że na 5G w paśmie 26 GHz poczekamy sobie do 2030 r.

Play również podkreśla niską dostępność urządzeń wspierających mmWave, szczególnie tych z niższych półek cenowych cenowych. Operator obecnie chce skupiać się na inwestycjach w zakresie 5G w paśmie 3600 MHz, 700 MHz oraz rozwoju LTE 800 MHz. Firma podała też najwcześniejszy realny termin i jest to koniec tej dekady lub początek następnej - 2029/2030 r.

REKLAMA

T-Mobile także chce podejść do sprawy na spokojnie

T-Mobile tak jak pozostała stawka kluczowych operatorów uważa, że obecnie nie jesteśmy gotowi na wdrożenie 26 GHz, ponieważ na rynku brakuje urządzeń obsługujących mmWave. Dlatego sugeruje, aby nie spieszyć się z komercyjne wdrożeniem rozwiązania. Operator również wskazał możliwość wprowadzenia pasma dopiero na koniec dekady. T-Mobile zaznacza też istotę pasma 6 GHz, które ma stanowić złoty środek między prędkością i zasięgiem.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
06.02.2026 21:13
Tagi: 5GpolskaUKE
Najnowsze
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
13:48
Chrome zaleje cię powiadomieniami. Na telefonie z Androidem
Aktualizacja: 2026-02-06T13:48:40+01:00
13:30
Duży problem z Portalem Pasażera. Wybiera pociągi jak kulki w Lotto
Aktualizacja: 2026-02-06T13:30:46+01:00
13:19
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Aktualizacja: 2026-02-06T13:19:46+01:00
12:20
PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days
Aktualizacja: 2026-02-06T12:20:54+01:00
12:15
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-06T12:15:11+01:00
11:31
Lotnisko w Krakowie testuje nowy sprzęt. Przestaniesz się bać
Aktualizacja: 2026-02-06T11:31:51+01:00
11:06
iPhone'y polecą na Księżyc. Wreszcie udało się skruszyć beton
Aktualizacja: 2026-02-06T11:06:44+01:00
10:15
Nvidia nie wyda nowych kart ani dziś, ani za rok. Zabiorą ludziom wszystko
Aktualizacja: 2026-02-06T10:15:41+01:00
9:42
Nowa społecznościówka bez ludzi. Brzmi, jak spełnienie marzeń, ale nie jest
Aktualizacja: 2026-02-06T09:42:48+01:00
9:14
Już oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-02-06T09:14:20+01:00
8:35
Wychodzą kolejne brudy z wnętrza Facebooka. Bagno, to jak nic nie powiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-06T08:35:51+01:00
8:00
To ostatni moment na zakup PS5. Jeszcze masz szansę
Aktualizacja: 2026-02-06T08:00:04+01:00
7:06
Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a
Aktualizacja: 2026-02-06T07:06:52+01:00
6:51
Apple przycebuli na nowym monitorze. Nieśmieszny żart
Aktualizacja: 2026-02-06T06:51:00+01:00
6:41
Wystarczyło im 48 godzin. Rosyjscy hakerzy uderzyli w Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-06T06:41:00+01:00
6:31
Tak Amazon chce zmienić Hollywood. To wszystko jest po prostu smutne
Aktualizacja: 2026-02-06T06:31:00+01:00
6:21
Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej
Aktualizacja: 2026-02-06T06:21:00+01:00
6:11
W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości
Aktualizacja: 2026-02-06T06:11:00+01:00
21:22
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?
Aktualizacja: 2026-02-05T21:22:43+01:00
21:05
Windows 11 psuje usuwanie plików. To najgorszy możliwy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T21:05:45+01:00
20:18
Samsung lepszy od Snapdragona. Nie sądziłem, że do tego dojdzie
Aktualizacja: 2026-02-05T20:18:36+01:00
19:32
Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów
Aktualizacja: 2026-02-05T19:32:51+01:00
18:43
Nadlatuje kometa, która może przyćmić wszystko. Przed nami kosmiczna ruletka
Aktualizacja: 2026-02-05T18:43:14+01:00
18:20
Perplexity Pro za darmo na rok wraca. Żałuję, że to zrobiłem
Aktualizacja: 2026-02-05T18:20:34+01:00
17:48
Google dogania ChatGPT. Król zaraz spadnie z rowerka
Aktualizacja: 2026-02-05T17:48:39+01:00
17:14
Latające papierosy przejęły granicę. "To cyfrowa kontrabanda"
Aktualizacja: 2026-02-05T17:14:07+01:00
16:44
Słońce pokazało potęgę. Europa aż zatrzeszczała
Aktualizacja: 2026-02-05T16:44:19+01:00
16:00
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-02-05T16:00:37+01:00
15:21
Totalny paraliż na polskim lotnisku. Pasażerowie godzinami czekają w samolotach
Aktualizacja: 2026-02-05T15:21:15+01:00
14:53
Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra
Aktualizacja: 2026-02-05T14:53:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA