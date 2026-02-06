Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy

Ładowanie...

Jeśli myślisz, że obecny stan sieci komórkowej w Polsce to szczyt możliwości, mylisz się. Mimo że operatorzy w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco ulepszyli łączność, uruchamiając prawdziwe 5G bazujące na częstotliwościach 3,6 GHz i 700 MHz, może być lepiej. Za sprawą 26 GHz.

REKLAMA

Operatorzy mówią, czy 5G w paśmie 26 GHz jest realne w Polsce

5G w paśmie 26 GHz nazywanym też mmWave jest coraz chętniej wykorzystywana przez zagranicznych operatorów np. w USA. Rozwiązanie stanowi jeszcze potężniejsze rozszerzenie niższych częstotliwości, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie danych z ogromną przepustowością.

Użytkownicy łączący się z nadajnikami wykorzystującymi mmWave mogą liczyć na prędkości pobierania na poziomie kilku Gb/s. To znacząco przekracza możliwości pośredniego pasma 3600 MHz wykorzystywanego w Polsce oferującego ok. 1 Gb/s w idealnych warunkach. UKE przeprowadziło konsultacje z operatorami w sprawie pasma 26 GHz i trójka kluczowych firm wypowiedziała się na temat wdrożenia tego rozwiązania w kraju nad Wisłą.

Wszyscy są zgodni co do jednego - nie jesteśmy jeszcze gotowi na obsługę mmWave. Wdrożenie 26 GHz to kwestia następnych lat. Co mówią poszczególni operatorzy?

Orange wsakazuje na brak smartfonów obsługujących 5G mmWave w Europie

Pomarańczowy operator twierdzi, że obecnie na rynku w Europie brakuje smartfonów obsługujących technologię 26 GHz. Jeśli już znajdziemy jakieś zgodne urządzenia, to są to modemy lub routery. Orange podkreśla, że w innych krajach Starego Kontynentu wdrożenia na dużą skalę jeszcze nie ruszyły. Mimo wszystko 26 GHz ma być rozwiązaniem przyszłości, które też utoruje możliwość wdrożenia 6G.

Czytaj też:

Play twierdzi, że na 5G w paśmie 26 GHz poczekamy sobie do 2030 r.

Play również podkreśla niską dostępność urządzeń wspierających mmWave, szczególnie tych z niższych półek cenowych cenowych. Operator obecnie chce skupiać się na inwestycjach w zakresie 5G w paśmie 3600 MHz, 700 MHz oraz rozwoju LTE 800 MHz. Firma podała też najwcześniejszy realny termin i jest to koniec tej dekady lub początek następnej - 2029/2030 r.

REKLAMA

T-Mobile także chce podejść do sprawy na spokojnie

T-Mobile tak jak pozostała stawka kluczowych operatorów uważa, że obecnie nie jesteśmy gotowi na wdrożenie 26 GHz, ponieważ na rynku brakuje urządzeń obsługujących mmWave. Dlatego sugeruje, aby nie spieszyć się z komercyjne wdrożeniem rozwiązania. Operator również wskazał możliwość wprowadzenia pasma dopiero na koniec dekady. T-Mobile zaznacza też istotę pasma 6 GHz, które ma stanowić złoty środek między prędkością i zasięgiem.

REKLAMA

Albert Żurek 06.02.2026 21:13

Ładowanie...