Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Operatorzy wypowiedzieli się w kwestii implementacji najszybszej technologii 5G. Sieć komórkowa w najwyższym paśmie nie zostanie wprowadzona do Polski w najbliższych latach. Powód jest konkretny.
Jeśli myślisz, że obecny stan sieci komórkowej w Polsce to szczyt możliwości, mylisz się. Mimo że operatorzy w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco ulepszyli łączność, uruchamiając prawdziwe 5G bazujące na częstotliwościach 3,6 GHz i 700 MHz, może być lepiej. Za sprawą 26 GHz.
Operatorzy mówią, czy 5G w paśmie 26 GHz jest realne w Polsce
5G w paśmie 26 GHz nazywanym też mmWave jest coraz chętniej wykorzystywana przez zagranicznych operatorów np. w USA. Rozwiązanie stanowi jeszcze potężniejsze rozszerzenie niższych częstotliwości, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie danych z ogromną przepustowością.
Użytkownicy łączący się z nadajnikami wykorzystującymi mmWave mogą liczyć na prędkości pobierania na poziomie kilku Gb/s. To znacząco przekracza możliwości pośredniego pasma 3600 MHz wykorzystywanego w Polsce oferującego ok. 1 Gb/s w idealnych warunkach. UKE przeprowadziło konsultacje z operatorami w sprawie pasma 26 GHz i trójka kluczowych firm wypowiedziała się na temat wdrożenia tego rozwiązania w kraju nad Wisłą.
Wszyscy są zgodni co do jednego - nie jesteśmy jeszcze gotowi na obsługę mmWave. Wdrożenie 26 GHz to kwestia następnych lat. Co mówią poszczególni operatorzy?
Orange wsakazuje na brak smartfonów obsługujących 5G mmWave w Europie
Pomarańczowy operator twierdzi, że obecnie na rynku w Europie brakuje smartfonów obsługujących technologię 26 GHz. Jeśli już znajdziemy jakieś zgodne urządzenia, to są to modemy lub routery. Orange podkreśla, że w innych krajach Starego Kontynentu wdrożenia na dużą skalę jeszcze nie ruszyły. Mimo wszystko 26 GHz ma być rozwiązaniem przyszłości, które też utoruje możliwość wdrożenia 6G.
Play twierdzi, że na 5G w paśmie 26 GHz poczekamy sobie do 2030 r.
Play również podkreśla niską dostępność urządzeń wspierających mmWave, szczególnie tych z niższych półek cenowych cenowych. Operator obecnie chce skupiać się na inwestycjach w zakresie 5G w paśmie 3600 MHz, 700 MHz oraz rozwoju LTE 800 MHz. Firma podała też najwcześniejszy realny termin i jest to koniec tej dekady lub początek następnej - 2029/2030 r.
T-Mobile także chce podejść do sprawy na spokojnie
T-Mobile tak jak pozostała stawka kluczowych operatorów uważa, że obecnie nie jesteśmy gotowi na wdrożenie 26 GHz, ponieważ na rynku brakuje urządzeń obsługujących mmWave. Dlatego sugeruje, aby nie spieszyć się z komercyjne wdrożeniem rozwiązania. Operator również wskazał możliwość wprowadzenia pasma dopiero na koniec dekady. T-Mobile zaznacza też istotę pasma 6 GHz, które ma stanowić złoty środek między prędkością i zasięgiem.