REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Orange daje 1000 GB co miesiąc. Musisz tylko zdradzić Biedronkę

Orange we współpracy z Lidlem uruchomił promocję na darmowe dodatkowe gigabajty - aż 1000 GB każdego miesiąca. Już nie musisz kupować drogiego pakietu. Wystarczy darmowy kod rabatowy.

Albert Żurek
Orange promocja 1000 GB
REKLAMA

Akcja w założeniach jest prosta. Skorzystać mogą posiadacze oferty Orange na kartę. Należy mieć też zarejestrowane konto w aplikacji mobilnej popularnej sieci dyskontów. Musicie się jednak pospieszyć, ponieważ promocja potrwa tylko do 28 lutego.

REKLAMA

Orange daje dodatkowe 1000 GB internetu co miesiąc. Przez rok 

Co należy zrobić, aby skorzystać? Pierwszym krokiem jest aktywacja usługi Bez Limitu w Orange na kartę w wersji cyklicznej - musi być to pakiet za min. 35 zł/mies. z 50 GB internetu. Z akcji mogą też skorzystać osoby, które dopiero dołączą do Orange na kartę.

Następnie należy zainstalować i zalogować się do aplikacji Lidl Plus i wykonać kilka kroków:

  • uruchomić aplikację;
  • wybrać zakładkę Kupony na dolnym panelu;
  • kilknąć kafelek Benefit Plus;
  • znaleźć ofertę Co miesiąc przez rok w Orange na kartę 1000 GB;
  • kliknąć Odbierz i skopiować kod promocyjny;
  • wysłać kod w bezpłatnym SMS (jako treść) pod numer 80310;
  • czekać na wiadomość z potwierdzeniem aktywacji.
Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Z jednego kodu można skorzystać tylko raz na danym numerze. Klient łącznie otrzyma 12000 GB w 12 paczkach udostępnianych co miesiąc wraz z odnowieniem usługi Orange na kartę. Kluczowe jest comiesięczne doładowanie konta i utrzymywanie aktywnego pakietu. Jeśli wyłączymy usługę, promocyjne dane przepadają. 

Niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejne miesiące i sumują się z obecnymi pakietami, które mamy w ramach usługi. Orange zaznacza, że dodatkowe dane są wykorzystywane priorytetowo przed gigabajtami wynikającymi z cyklicznej usługi oraz są dostępne tylko w Polsce. Promocyjne paczki odbierzemy maksymalnie do 1 kwietnia.

Promocja jest dostępna do 28 lutego. Po tym czasie nie będzie można skorzystać z kodu.

Czytaj też:

REKLAMA

Jest też paczka 500 GB dla nowych użytkowników Mój Orange

Oprócz tego Orange daje możliwość odebrania darmowej paczki 500 GB za pierwsze zalogowanie się do aplikacji Mój Orange. Należy zrobić to za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu. Paczka internetu jest ważna przez 30 dni i łączy się z innymi danymi.  

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
04.02.2026 14:30
Tagi: Lidlna kartęOrangepromocje
Najnowsze
14:09
Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon
Aktualizacja: 2026-02-04T14:09:29+01:00
13:44
Coś uderzyło w Ziemię i nie miało prawa istnieć. "To pradawny potwór"
Aktualizacja: 2026-02-04T13:44:16+01:00
12:53
Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"
Aktualizacja: 2026-02-04T12:53:38+01:00
11:48
Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła
Aktualizacja: 2026-02-04T11:48:43+01:00
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski sieją spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA