Orange daje 1000 GB co miesiąc. Musisz tylko zdradzić Biedronkę

Akcja w założeniach jest prosta. Skorzystać mogą posiadacze oferty Orange na kartę. Należy mieć też zarejestrowane konto w aplikacji mobilnej popularnej sieci dyskontów. Musicie się jednak pospieszyć, ponieważ promocja potrwa tylko do 28 lutego.

Orange daje dodatkowe 1000 GB internetu co miesiąc. Przez rok

Co należy zrobić, aby skorzystać? Pierwszym krokiem jest aktywacja usługi Bez Limitu w Orange na kartę w wersji cyklicznej - musi być to pakiet za min. 35 zł/mies. z 50 GB internetu. Z akcji mogą też skorzystać osoby, które dopiero dołączą do Orange na kartę.

Następnie należy zainstalować i zalogować się do aplikacji Lidl Plus i wykonać kilka kroków:

uruchomić aplikację;

wybrać zakładkę Kupony na dolnym panelu;

kilknąć kafelek Benefit Plus;

znaleźć ofertę Co miesiąc przez rok w Orange na kartę 1000 GB;

kliknąć Odbierz i skopiować kod promocyjny;

wysłać kod w bezpłatnym SMS (jako treść) pod numer 80310;

czekać na wiadomość z potwierdzeniem aktywacji.

Z jednego kodu można skorzystać tylko raz na danym numerze. Klient łącznie otrzyma 12000 GB w 12 paczkach udostępnianych co miesiąc wraz z odnowieniem usługi Orange na kartę. Kluczowe jest comiesięczne doładowanie konta i utrzymywanie aktywnego pakietu. Jeśli wyłączymy usługę, promocyjne dane przepadają.

Niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejne miesiące i sumują się z obecnymi pakietami, które mamy w ramach usługi. Orange zaznacza, że dodatkowe dane są wykorzystywane priorytetowo przed gigabajtami wynikającymi z cyklicznej usługi oraz są dostępne tylko w Polsce. Promocyjne paczki odbierzemy maksymalnie do 1 kwietnia.

Promocja jest dostępna do 28 lutego. Po tym czasie nie będzie można skorzystać z kodu.

Jest też paczka 500 GB dla nowych użytkowników Mój Orange

Oprócz tego Orange daje możliwość odebrania darmowej paczki 500 GB za pierwsze zalogowanie się do aplikacji Mój Orange. Należy zrobić to za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu. Paczka internetu jest ważna przez 30 dni i łączy się z innymi danymi.

Albert Żurek 04.02.2026 14:30

