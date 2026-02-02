REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy

Pomarańczowi powrócili z promocją, dzięki której bilet do kina za 10 złotych staje się możliwy.

Albert Żurek
Orange tańsze bilety kino
REKLAMA

Oprócz cyklicznych promocji udostępnianych przez sieć kin, operatorzy komórkowi mają świetne programy lojalnościowe zakładające możliwość odebrania kuponów na kupno biletów. W przypadku T-Mobile co tydzień w czwartek pojawia się opcja odebrania kodu, natomiast Orange czasowo zawiesił taką możliwość. Na szczęście w lutym 2026 r. została przywrócona.

REKLAMA

Orange powraca z kodami na bilety do kina za 10 zł 

Orange w ofercie subskrypcji Flex uruchomił promocję zakładającą możliwość odebrania kodu rabatowego na bilet w sieci Cinema City za 10 zł. Zasady są proste - każdy, kto ma aktywny plan w Orange Flex oraz jest członkiem klubu Flex może skorzystać i odbierać kupony.

Promocyjne bilety mają być ważne we wszystkie dni tygodnia, również w weekendy. Kody obowiązują jednak wyłącznie na seanse 2D z regularnego repertuaru.

Wraz z promocją wiąże się jednak spore ograniczenie. Każdy klient Orange Flex może odebrać wyłącznie jeden kod rabatowy do zakupu biletu za 10 zł w miesiącu. Nie jest tu istotna data odnowienia naszej oferty. Termin ważności kodu znajdziecie w aplikacji mobilnej.

Orange zaznacza, że pula kodów do Cinema City jest ograniczona w każdym miesiącu. Bilety za 10 zł kupimy zarówno na stronie internetową sieci kin, jak i stacjonarnie bezpośrednio przy kasie. Promocja ruszyła 1 lutego 2026 r. i potrwa aż do odwołania. Z regulaminu dowiadujemy się, że Orange ma możliwość zakończenia akcji z 10-dniowym wyprzedzeniem - informacja zostanie zawarta na stronie internetowej operatora. 

Czytaj też:

T-Mobile też daje kupony na bilety do kina za 10 zł 

Drugim operatorem prowadzącym podobną promocję jest T-Mobile. Opcja jest dostępna w ramach programu lojalnościowego Magenta Moments. W jej ramach użytkownicy mogą odbierać kody rabatowe na bilety do Cinema City w cenie 10 zł na dowolny seans 2D. Kupony z ważnością 14 dni pojawiają się w każdy czwartek i jeden użytkownik może odebrać nawet dwa kody z puli.

REKLAMA

Program lojalnościowy T-Mobile jednak pozwala kupować bilety na seanse od poniedziałku do czwartku. W przypadku rozwiązania Orange Flex są to wszystkie dni tygodnia. Różnica jest taka, że w miesiącu T-Mobile pozwala odebrać nawet osiem kodów, a pomarańczowy operator tylko jeden. Osobiście bardziej przekonuje mnie podejście Orange, ponieważ więcej osób jest w stanie wybrać się do kina głównie w weekend.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
02.02.2026 16:56
Tagi: biletyKinoOrangepromocjeT-Mobile
Najnowsze
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
18:15
Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą
Aktualizacja: 2026-01-31T18:15:38+01:00
17:53
Windows już miał kiedyś podobny kryzys. Brakuje mi Billa Gatesa
Aktualizacja: 2026-01-31T17:53:57+01:00
16:40
Zawstydzili Apple'a. Ten sprzęt jest wspierany od dekady
Aktualizacja: 2026-01-31T16:40:00+01:00
16:30
Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu
Aktualizacja: 2026-01-31T16:30:00+01:00
16:21
Placówka na Lodowcu Zagłady. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-31T16:21:22+01:00
16:20
Histeria w branży gier wideo. Zniknęły miliardy
Aktualizacja: 2026-01-31T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA