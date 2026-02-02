Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy

Ładowanie...

Oprócz cyklicznych promocji udostępnianych przez sieć kin, operatorzy komórkowi mają świetne programy lojalnościowe zakładające możliwość odebrania kuponów na kupno biletów. W przypadku T-Mobile co tydzień w czwartek pojawia się opcja odebrania kodu, natomiast Orange czasowo zawiesił taką możliwość. Na szczęście w lutym 2026 r. została przywrócona.

Orange powraca z kodami na bilety do kina za 10 zł

Orange w ofercie subskrypcji Flex uruchomił promocję zakładającą możliwość odebrania kodu rabatowego na bilet w sieci Cinema City za 10 zł. Zasady są proste - każdy, kto ma aktywny plan w Orange Flex oraz jest członkiem klubu Flex może skorzystać i odbierać kupony.

Promocyjne bilety mają być ważne we wszystkie dni tygodnia, również w weekendy. Kody obowiązują jednak wyłącznie na seanse 2D z regularnego repertuaru.

Wraz z promocją wiąże się jednak spore ograniczenie. Każdy klient Orange Flex może odebrać wyłącznie jeden kod rabatowy do zakupu biletu za 10 zł w miesiącu. Nie jest tu istotna data odnowienia naszej oferty. Termin ważności kodu znajdziecie w aplikacji mobilnej.

Orange zaznacza, że pula kodów do Cinema City jest ograniczona w każdym miesiącu. Bilety za 10 zł kupimy zarówno na stronie internetową sieci kin, jak i stacjonarnie bezpośrednio przy kasie. Promocja ruszyła 1 lutego 2026 r. i potrwa aż do odwołania. Z regulaminu dowiadujemy się, że Orange ma możliwość zakończenia akcji z 10-dniowym wyprzedzeniem - informacja zostanie zawarta na stronie internetowej operatora.

T-Mobile też daje kupony na bilety do kina za 10 zł

Drugim operatorem prowadzącym podobną promocję jest T-Mobile. Opcja jest dostępna w ramach programu lojalnościowego Magenta Moments. W jej ramach użytkownicy mogą odbierać kody rabatowe na bilety do Cinema City w cenie 10 zł na dowolny seans 2D. Kupony z ważnością 14 dni pojawiają się w każdy czwartek i jeden użytkownik może odebrać nawet dwa kody z puli.

Program lojalnościowy T-Mobile jednak pozwala kupować bilety na seanse od poniedziałku do czwartku. W przypadku rozwiązania Orange Flex są to wszystkie dni tygodnia. Różnica jest taka, że w miesiącu T-Mobile pozwala odebrać nawet osiem kodów, a pomarańczowy operator tylko jeden. Osobiście bardziej przekonuje mnie podejście Orange, ponieważ więcej osób jest w stanie wybrać się do kina głównie w weekend.

Albert Żurek 02.02.2026 16:56

